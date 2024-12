Oszustwo "na inwestycje" - historia pani Anieli (FILM) Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj Fałszywe inwestycje to obecnie jedne z częściej występujących ataków, które wymierzone są w osoby korzystające z usług oferowanych na rynku finansowym. Przestępstwo to polega na nakłonieniu ofiary za pomocą technik manipulacji do inwestycji, która w rzeczywistości jest fałszywa. Tylko szybka reakcja uchroniła Panią Anielę przed utratą dużej kwoty. Zobacz jej historię.

Mimo wielu akcji i kampanii informacyjnych związanych z przeciwdziałaniem zjawisku fałszywych inwestycji, nadal dochodzi do przypadków, w których wiele osób ulegając propozycji szybkiego i opłacalnego zysku finansowego zostaje oszukanych.

Oszustwo to swój przestępczy proceder bierze od stworzenia przez przestępców fałszywej strony internetowej czy też profilu w mediach społecznościowych do inwestowania pieniędzy i jej reklamy w internecie. Strony takie mają za cel przyciągnąć uwagę użytkowników, ponieważ oprawa graficzna bardzo często wygląda profesjonalnie.

Popularnym zabiegiem mającym uwiarygodnić oszustów i ich intencje, jest wykorzystanie wizerunku znanych osób ze świata polityki, biznesu czy sportu lub bezprawne użycie nazw znanych firm czy też instytucji państwowych. Gwarancja bardzo wysokich zysków bez ryzyka utraty środków finansowych przy minimalnym nakładzie pracy i zaangażowaniu dla wielu wydaje się być idealną okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy.

W wielu przypadkach z osobami, które odpowiedziały na znalezioną w sieci reklamę i wysłały swoje poufne dane w formularzu kontaktowym, kontaktuje się konsultant, który może określać się także jako doradca finansowy. Oferuje on pomoc w bezproblemowym przejściu całego procesu inwestycji.

Oszuści brzmią wiarygodnie, mają wiedzę i umiejętności, która może uśpić czujność ofiary, np.: operują liczbami i prognozami zysków. Poprzez różne techniki manipulacyjne próbują namówić rozmówcę na zainstalowanie na komputerze odpowiednich programów, które rzekomo ułatwią wzajemną komunikację z doradcą podczas inwestowania.

W rzeczywistości są to programy, które umożliwiają przestępcy zdalne korzystanie z Twojego komputera, w tym podgląd do logowania do bankowości internetowej. Oszuści poznają wtedy nasze loginy i hasła.Ofiary orientują się, że zostały oszukane w momencie kiedy chcą wypłacić rzekome zyski. Niejednokrotnie otrzymują wtedy polecenia o konieczności dalszych wpłat.

Właśnie takiej fałszywej reklamie uległa pani Aniela. Emerytka chciała w szybki sposób zarobić na wczasy dla rodziny. Oszuści stosując techniki manipulacji doprowadzili ją do zaciągnięcia kredytu. Jaki był przebieg całego zdarzenia i jego finał?

Zapraszamy do obejrzenia filmu. To wydarzyło się naprawdę!

Jeżeli doszło do utraty środków finansowych, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i zablokować dostęp do konta oraz zmienić hasło dostępowe. Należy także udać się do najbliższej jednostki Policji i zgłosić taki fakt.

Apelujemy o rozsądek w podejmowaniu decyzji finansowych, zwłaszcza tych dotyczących inwestycji proponowanych za pośrednictwem internetu.

Poniżej podajemy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, które mogą pomóc uchronić się przed oszustwem:

1. Dokładnie weryfikuj oferty inwestycyjne. Zwracaj uwagę na strony internetowe, które proponują szybki i wysoki zysk. Brak transparentnych informacji o firmie, brak odpowiednich certyfikatów oraz niejasne warunki transakcji powinny wzbudzić podejrzenia.

2. Unikaj instalowania nieznanych aplikacji. Oszuści często wykorzystują aplikacje do przejęcia kontroli nad urządzeniami ofiar. Przed zainstalowaniem jakiejkolwiek aplikacji upewnij się, że pochodzi z zaufanego źródła.

3. Nigdy nie udostępniaj swoich danych finansowych osobom nieznanym. Konsultanci, którzy proszą o dane do logowania, kody zabezpieczające lub proponują szybkie transakcje, mogą być oszustami.

4. Skontaktuj się z zaufanym doradcą finansowym. Jeśli masz wątpliwości co do legalności danej inwestycji, skonsultuj się z profesjonalistą.

Pamiętajmy, internetowa oferta szybkiego i dużego zysku, zawsze powinna wzbudzać naszą czujność, gdyż może to być próba oszustwa!

Film Oszustwo "na inwestycje" - historia pani Anieli