Trzykrotnie wyprzedzała na przejściach dla pieszych – 36-latka ukarana przez sąd Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Niebezpieczne manewry 36-letniej kierującej volkswagenem zostały zarejestrowane przez wideorejestrator przypadkowego kierowcy. Kobieta trzykrotnie wyprzedzała w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych i skrzyżowań, za każdym razem przekraczając również podwójną linię ciągłą. Świadek przesłał nagranie i złożył zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu. Kobieta została ukarana grzywną w wysokości 2700 zł, musi ponieść koszty sądowe, a na jej konto trafiło łącznie 45 punktów karnych.

Do niebezpiecznych manewrów na drodze doszło pod koniec października ubiegłego roku. Kierująca volkswagenem, jadąc drogą wojewódzką 426, przez miejscowości Piotrówka i Wierchlesie, popełniła szereg rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego. Jej zachowanie zarejestrował wideorejestrator zamontowany w samochodzie innego kierującego pojazdem.

Pierwsze z wykroczeń miało miejsce w Piotrówce na ulicy Strzeleckiej, na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. Kierująca volkswagenem wykonała manewr wyprzedzania w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych i skrzyżowania, a jednocześnie nie zastosowała się do znaku poziomego P-4, przekraczając podwójną linię ciągłą.

Na tym jednak nie poprzestała. Dalej, w tej samej miejscowości, na ulicy Strzeleckiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiejską, 36-latka ponownie wykonała niebezpieczny manewr wyprzedzania w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Również tym razem przekroczyła podwójną linię ciągłą.

Po raz trzeci do podobnej sytuacji doszło w Wierchlesiu, na ulicy Strzeleckiej, na skrzyżowaniu z ulicą Wiejską. Kierująca volkswagenem kolejny raz wyprzedzała w miejscu, w którym taki manewr jest zabroniony, ponownie przekraczając linię podwójną ciągłą.

Całe niebezpieczne zachowanie 36-latki zostało zarejestrowane przez innego kierowcę. Mężczyzna nie pozostał obojętny. Świadek w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich złożył zawiadomienie dotyczące zachowania kobiety na drodze oraz dostarczył zapis z wideorejestratora.

Sprawa trafiła do sądu. Niedawno zapadł wyrok – kierująca została ukarana grzywną w wysokości 2700 złotych oraz obciążona kosztami postępowania sądowego. Ponadto za popełnione wykroczenia na jej konto trafiło również łącznie 45 punktów karnych.

Przekroczenie dopuszczalnego limitu punktów karnych wiąże się z dalszymi konsekwencjami. W takiej sytuacji właściwy organ kieruje kierowcę na sprawdzenie kwalifikacji. Dla 36-latki oznacza to konieczność ponownego wykazania się wiedzą i umiejętnościami wymaganymi od osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zachowanie kierującej było nie tylko rażącym lekceważeniem obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim mogło doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Przejście dla pieszych to miejsce, w którym kierowca powinien zachować szczególną ostrożność, nie jest miejscem na ryzykowne wyprzedzanie. Dziękujemy kierowcy, który nie zignorował niebezpiecznej sytuacji i przekazał nagranie Policji.

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