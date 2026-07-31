Kiedy bagażnik to za mało. Nietypowy transport zakończył się mandatem Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Nie każda przeprowadzka wymaga samochodu dostawczego, ale każda wymaga wyobraźni i odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych przedmiotów. Kierująca seatem postanowiła przewieźć kanapę samochodem osobowym. Problem w tym, że mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi pojazdu, a auto w takim stanie poruszało się ulicami miasta. Niebezpieczny przejazd został nagrany, a film trafił do kędzierzyńsko-kozielskich policjantów, którzy ukarali kierującą.

W ostatnim czasie do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęło nagranie przedstawiające nietypową sytuację na jednej z ulic miasta. Na filmie widoczny był osobowy seat, którym przewożono kanapę. Mebel nie mieścił się jednak wewnątrz samochodu i wystawał przez otwarte tylne drzwi po stronie pasażera.



Mimo takiego sposobu umieszczenia ładunku kierująca kontynuowała jazdę ulicami miasta. Z nagrania wynikało, że przewożony przedmiot nie został odpowiednio umieszczony ani zabezpieczony. Otwarte podczas jazdy drzwi oraz wystająca z samochodu kanapa mogły stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.



Przekazane nagranie, które wpłynęło do jednostki, pozwoliło funkcjonariuszom rozpocząć czynności zmierzające do ustalenia osoby, która kierowała pojazdem. Policjanci przeanalizowali zgromadzony materiał i ustalili właściciela samochodu, a następnie osobę odpowiedzialną za niebezpieczny przejazd.



Jak się okazało, za kierownicą seata siedziała 56-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego. Kobieta została ukarana mandatem karnym za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym, związane z niewłaściwym przewożeniem i zabezpieczeniem ładunku.



Choć sytuacja z kanapą wystającą z samochodu może na pierwszy rzut oka wydawać się zabawna lub nietypowa, w rzeczywistości taki sposób transportu może doprowadzić do poważnego zdarzenia. Niezabezpieczony przedmiot może podczas hamowania, gwałtownego manewru albo pokonywania zakrętu przesunąć się lub wypaść z pojazdu. Może również zahaczyć o inne auto, rowerzystę, pieszego albo element infrastruktury drogowej.



Przypominamy, że kierujący pojazdem jest odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie przewożonego ładunku. Przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się, że transportowany przedmiot nie ogranicza widoczności, nie utrudnia kierowania pojazdem oraz nie może zmienić swojego położenia podczas jazdy. Ładunek nie powinien także zasłaniać świateł, tablic rejestracyjnych ani urządzeń sygnalizacyjnych pojazdu.



Jeżeli przewożony przedmiot nie mieści się w samochodzie osobowym, warto skorzystać z przyczepy, bagażnika przystosowanego do transportu określonego rodzaju ładunku lub pojazdu dostawczego. Próba zaoszczędzenia czasu czy kosztów transportu nigdy nie powinna odbywać się kosztem bezpieczeństwa.



Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Na drodze liczy się nie tylko dotarcie do celu, ale również sposób, w jaki przewozimy pasażerów i przedmioty. Nawet krótki przejazd z niewłaściwie zabezpieczonym ładunkiem może stworzyć realne zagrożenie dla innych osób.





Film Kiedy bagażnik to za mało. Nietypowy transport zakończył się mandatem Opis filmu: pojazd seat który przewozi kanapę przy otwartych tylnych drzwiach pojazdu. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kiedy bagażnik to za mało. Nietypowy transport zakończył się mandatem (format mp4 - rozmiar 3.65 MB)