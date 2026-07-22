Zlikwidowana linia produkcyjna amfetaminy - nyscy policjanci przejęli ponad 14 kilogramów narkotyku Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Ponad 14 kilogramów gotowej amfetaminy oraz 3 litry płynnej substancji, z której mogło powstać kolejne 15 kg tego narkotyku zabezpieczyli kryminalni Komendy Powiatowej w Nysie. Funkcjonariusze zlikwidowali domowe laboratorium, przejmując także marihuanę i 40 tysięcy złotych. W związku ze sprawą zatrzymanych i aresztowanych zostało trzech mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty. Na wniosek policjantów i prokuratora zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Nysie pod koniec czerwca 2026 roku przeprowadzili realizację wymierzoną w przestępczość narkotykową działającą na terenie powiatu nyskiego. Dzięki wielomiesięcznej, żmudnej pracy operacyjnej doprowadzili do likwidacji nielegalnego domowego laboratorium. Wykorzystując doświadczenie i sprawdzone metody pracy operacyjnej ustalili miejsce, w którym dochodziło do wytwarzania i przechowywania amfetaminy - narkotyku stanowiącego poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli ponad 14 kilogramów gotowego do wprowadzenia na czarny rynek narkotyku, a także 3 litry półproduktu, który wykorzystywany był w procesie jego wytwarzania. Z zabezpieczonej płynnej substancji mogło powstać nie mniej niż 15 kilogramów narkotyku. Ponadto w trakcie przeszukań operacyjni zabezpieczyli gotówkę na blisko 40 tysięcy złotych.

W związku ze sprawą nyscy kryminalni zajmujący się przestępczością narkotykową zatrzymali trzech mieszkańców powiatu nyskiego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, mężczyźni w wieku 38, 36 i 27 lat byli bezpośrednio zaangażowani w proceder produkcji narkotyków. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty nielegalnego wytwarzania i posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych, za które grozi kara pozbawienia wolności nie od 3 do 20 lat. Sąd na wniosek policjantów i Prokuratury Rejonowej w Nysie zastosował wobec trzech mężczyzn najsurowszy i najbardziej dotkliwy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

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