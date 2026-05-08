Podczas wędrówki ukradł portfel i samochód, a później pijany wjechał nim do rowu Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Turystyka piesza nie jest niczym złym do momentu, kiedy nie przesiądziemy się do skradzionego pojazdu. Olescy kryminalni zatrzymali 34-latka, który podczas pieszej wędrówki, postanowił ukraść samochód na terenie powiatu oleskiego, a później wjechał nim do rowu w województwie wielkopolskim. Nie miał prawa jazdy, był nietrzeźwy i miał przy sobie skradzioną gotówkę. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Zajmujący się sprawą kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie odtworzyli przebieg zdarzeń, z którego wynika, że 34-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego podróżował pieszo, zwiedzając region. Kiedy dotarł do powiatu oleskiego, w jednej z miejscowości z zaparkowanego na posesji pojazdu ukradł pozostawiony portfel z dokumentami i gotówką w różnych walutach, w sumie około 1400 złotych. Kolejnym jego łupem stał się peugeot, którego ukradł już w innej miejscowości spod jednego z lokalnych zakładów mechanicznych – wykorzystując fakt, że pojazd był otwarty, a kluczyki były w stacyjce. Wartość tego pojazdu pokrzywdzony wycenił na 5000 złotych.





Sprawca w dalszą drogę pojechał skradzionym pojazdem. Swoją podróż zakończył jednak w policyjnym areszcie, krótko po tym, jak wjechał pojazdem do rowu, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wskazało, że miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Do tego zdarzenia doszło na terenie województwa wielkopolskiego, a sprawcą zajęli się lokalni policjanci, którym zatrzymany powiedział, że samochód pożyczył od kolegi oraz że podróżował bez konkretnego celu. Faktem jednak było, że mężczyzna nie miał prawa jazdy, a pojazd, którym wjechał do rowu, został skradziony. Mundurowi zabezpieczyli także ukradziony portfel z gotówką. Policjanci z Wielkopolski skontaktowali się z oleskimi kryminalnymi, którzy przejęli zatrzymanego.



34-latek usłyszał dwa zarzuty związane z kradzieżą oraz zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwym, do których się przyznał. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna, a także przepadek równowartości pojazdu, którym kierował, będąc w stanie nietrzeźwości.



Policjanci apelują, żeby nie pozostawiać cennych rzeczy w pojazdach a w szczególności, aby nie zostawiać pojazdu z kluczykami w stacyjce. Nie stwarzajmy okazji dla złodzieja.

