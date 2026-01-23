„Razem dla bezpieczeństwa finansowego” - Policja i PKO Bank Polski łączą siły

Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj

W trosce o bezpieczeństwo finansowe obywateli oraz skuteczne przeciwdziałanie nowoczesnym formom oszustw polska Policja i PKO Bank Polski S.A. rozpoczęły wspólną inicjatywę edukacyjno-profilaktyczną. Inauguracja projektu odbyła się na Politechnice Opolskiej. W organizację wydarzenia aktywnie włączyła się Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, wspierając realizację przedsięwzięcia na poziomie regionalnym. „Razem dla bezpieczeństwa finansowego” to wspólny krok w stronę skuteczniejszej edukacji i ochrony społeczeństwa przed nowoczesnymi formami wyłudzeń.