Przedświąteczne spotkanie z wdowami po poległych policjantach Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu inspektor Remigiusz Sawicki spotkał się z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa opolskiego. Fundacja wspiera materialnie i finansowo rodziny poległych funkcjonariuszy Policji. Obecnie pod jej opieką znajduje się ponad 200 rodzin - wdów i sierot po poległych w służbie policjantach z terenu całej Polski.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu inspektor Remigiusz Sawicki z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia spotkał się z wdowami- podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa opolskiego.



Była to okazja do złożenia sobie życzeń, rozmów i wspomnień. Zapewniono, że policjanci nie zapomną o swoich kolegach, a ich rodziny mogą liczyć na pomoc i wsparcie.



Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Fundacja przyznaje zapomogi materialne i finansowe rodzinom poległych funkcjonariuszy Policji, będącym w trudnych warunkach materialnych oraz życiowych. Fundacja przyznaje także stypendia oraz zapewnia dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach, a także obozach. W ramach swoich działań Fundacja finansuje również koszty leczenia oraz rehabilitacji wdów i sierot. Zajmuje się także popularyzowaniem wśród podopiecznych społecznej roli Policji, jej historii i tradycji.



Obecnie pod opieką Fundacji jest ponad 200 rodzin-wdów i sierot po poległych w służbie policjantach z terenu całej Polski.



Udzielanie pomocy osieroconym rodzinom jest możliwe dzięki Darczyńcom, przekazującym na rzecz Fundacji darowizny, a także 1,5% podatku od swoich dochodów – KRS 0000101309.



Dzisiejsze spotkanie wpisuje się również w kampanię Interpolu „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach” (ang. Remembering Fallen Officers – RFO). Jej hasłem jest „Zjednoczeni w pamięci”, a symbolem niebieska wstążka. Celem kampanii jest oddanie hołdu funkcjonariuszom organów ścigania, którzy zginęli, pełniąc służbę. Nadaje ona sens ich poświęceniu przez pamięć o nich oraz zwraca uwagę na ryzyko, jakie podejmują funkcjonariusze dla bezpieczeństwa publicznego każdego dnia.

