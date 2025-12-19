Zatrzymali mężczyzn podejrzanych o rozbój w Praszce Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Praszce zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o rozbój. W jednym ze sklepów zatrzymani, grożąc przemocą, ukradli piwo o wartości prawie 120 złotych. Agresorzy zostali osadzeni w policyjnym areszcie, a następnie przedstawiono im zarzuty związane z popełnionym przestępstwem. Z uwagi na rozbój mniejszej wagi grozi im kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z Praszki zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych rozbój w jednym ze sklepów na terenie miasta. Do zdarzenia doszło w ubiegły weekend w godzinach wieczornych. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyźni w wieku 29,30 oraz 60 lat weszli do sklepu i grożąc natychmiastowym użyciem przemocy, doprowadzili pracownicę sklepu do stanu bezbronności, a następnie ukradli 29 puszek piwa o wartości blisko 120 złotych. Następnie zbiegli z miejsca zdarzenia.



Policjanci z Komisariatu Policji w Praszce ustalili tożsamość i zatrzymali mężczyzn, których następnie osadzono w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze w toku prowadzonego postępowania przesłuchali świadków i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili sprawcom zarzut rozboju mniejszej wagi. Podejrzani przyznali się do dokonania zarzucanego im czynu. Teraz sprawa trafi do sądu, a za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat więzienia.

Film rozboj_zatrzymani.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik rozboj_zatrzymani.mp4 (format mp4 - rozmiar 12.02 MB)