Usłyszeli zarzuty za pobicie o charakterze chuligańskich dwóch osób Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Nysie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za pobicie dwóch osób. Ponadto sprawcy nagrywali telefonami przebieg zdarzenia, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, która może być zwiększona z uwagi na przestępstwo o charakterze chuligańskim.

Nyscy policjanci 7 grudnia 2025 r. przed godziną 4.00 podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem dotyczącym bójki z udziałem kilku osób na ul. Prudnickiej w Nysie. Na miejscu, w rejonie zgłoszenia, funkcjonariusze zastali 31-letniego mężczyznę z licznymi obrażeniami twarzy, któremu udzielili pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W trakcie ustalania okoliczności zdarzenia, w tym przyczyny powstania obrażeń, mundurowi otrzymali informację o prawdopodobnym sprawcy pobicia, który miał przebywać na ulicy Aleja Lompy.



Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zauważyli młodego mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy, który na widok radiowozu podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został on zatrzymany. W trakcie interwencji do funkcjonariuszy podbiegł agresywny mężczyzna, który próbował zakłócić jej przebieg, jednak został on obezwładniony i również zatrzymany. Ustalono, że zatrzymani, 18 i 19-latek działając wspólnie z trzecim mężczyzną, dokonali pobicia dwóch osób w wieku 31 i 29 lat.



Po przewiezieniu zatrzymanych do jednostki Policji i przeprowadzeniu czynności procesowych podejrzanym przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 158 §1 kk . Biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, w tym publiczny charakter czynu uznano, że stanowił on występek o charakterze chuligańskim. Ponadto sprawcy nagrywali telefonami przebieg zdarzenia, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego.



Podejrzani zostali następnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nysie, celem zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. Po przesłuchaniu prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Nysie z wnioskiem o zastosowanie wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.



Sąd Rejonowy w Nysie nie uwzględnił powyższego wniosku prokuratora, jak również nie zastosował innych środków zapobiegawczych, polecając natychmiastowe zwolnienie obu mężczyzn. Prokuratura Rejonowa w Nysie zaskarżyła postanowienie sądu.



Zgodnie z treścią art. 158 § 1 kk za pobicie mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W związku z uznaniem ich czynu za występek o charakterze chuligańskim przewidziana za przypisane im przestępstwo kara zostanie orzeczona w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Film VID-20251211-WA0003.mp4