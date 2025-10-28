Zaatakował mężczyznę w lesie i uciekł - najbliższe miesiące spędzi w areszcie Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Kędzierzyńsko-kozielscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który nagle zaatakował 53-latka w lesie, powodując u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Agresor tuż po zdarzeniu uciekł z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. 26-latek zmienił swój wygląd oraz ubiór, próbując zmylić trop organów ścigania. Na nic się to jednak zdało. Mężczyzna został zatrzymany przez kędzierzyńsko-kozielskich policjantów i przesłuchany w charakterze podejrzanego, a następnie tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

W jednym z lasów na terenie Kędzierzyna Koźla doszło do konfliktu między dwoma mężczyznami. Podczas kłótni 26-latek nagle zaatakował swojego rozmówcę, powodując u niego poważne obrażenia ciała. Agresor tuż po zdarzeniu uciekł z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Na rannego mężczyznę natrafiła przypadkowa spacerowiczka, która wezwała pomoc. 53-latek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu trafił do szpitala.

26-latek przez kilka dni ukrywał się, licząc, że uniknie odpowiedzialności. Młody mężczyzna zmienił swój wygląd oraz ubiór, próbując zmylić trop organów ścigania. Na nic się to jednak zdało. Agresor został zatrzymany przez kędzierzyńsko-kozielskich policjantów.

Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 26-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

