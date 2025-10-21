Policjanci z Kędzierzyna przerwali nocną jazdę pijanego kierowcy Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali 42-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego niepewny tor jazdy, wskazujący, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Ich podejrzenia szybko się potwierdziły. Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu, a następnie w trybie przyspieszonym stanął przed sądem, gdzie usłyszał wyrok.

W miniony weekend tuż po północy funkcjonariusze patrolujący miasto zauważyli samochód marki Renault poruszający się niepewnie po drodze. Tor jazdy pojazdu sugerował, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci postanowili zatrzymać samochód do kontroli. Za kierownicą siedział 42-letni obywatel Ukrainy. Już podczas rozmowy funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Badanie alkomatem tylko potwierdziło ich przypuszczenia – kierowca miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu.



Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a następnie, w trybie przyspieszonym, stanął przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 42-latek usłyszał wyrok – 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów oraz przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości pojazdu na kwotę 6 tysięcy złotych. Został również zobowiązany do wpłacenia świadczenia pieniężnego w wysokości 5 tysięcy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także grzywny w wysokości 4,5 tysiąca złotych.



Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu.

