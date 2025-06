Policjanci i pracownicy cywilni z Opolszczyzny oddali szpik dla osób chorujących na nowotwór krwi Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu przeprowadzono akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. W inicjatywie uczestniczyli zarówno policjanci, jak i pracownicy cywilni garnizonu opolskiego. Łącznie do bazy Fundacji DKMS dołączyły 22 osoby. W rejestracji potencjalnych dawców szpiku uczestniczył również Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala. Jedną z inspirujących postaci związanych z ideą pomocy drugiemu człowiekowi jest Karolina – pracownik cywilny opolskiej komendy, która kilka lat temu oddała szpik swojemu genetycznemu bliźniakowi z USA.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego do bazy Fundacji DKMS . To międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego. Akcja miała na celu zwiększenie liczby zarejestrowanych dawców i poszerzenie szans na znalezienie zgodnych genetycznie bliźniaków dla osób potrzebujących przeszczepienia. Jedną z osób szukających bliźniaka genetycznego jest 13-letni Hubert, syn policyjnego małżeństwa. Chłopiec walczy z poważną chorobą, o której kilka miesięcy temu dowiedzieli się jego rodzice.

W inicjatywę chętnie zaangażowali się policjanci oraz pracownicy cywilni garnizonu opolskiego. O właściwy przebieg akcji zadbali policjanci KWP w Opolu oraz ratownicy medyczni z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. W rejestracji potencjalnych dawców szpiku uczestniczył również Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp . Magdalena Nguyen-Fudala. W trakcie akcji pozytywny przebieg rejestracji ukończyły 22 osoby. Każda z nich samodzielnie pobrała wymaz z jamy ustnej. To prosta, szybka i bezbolesna czynność, która może mieć nieocenione znaczenie w przyszłości drugiego człowieka nie tylko w kraju, ale również na świecie.

Jedną z osób, która jest idealnym przykładem na to, że warto pomagać i rejestrować się w bazie DKMS jest nasza koleżanka Karolina – pracownik cywilny KWP w Opolu. Karolina, dziesięć lat temu zarejestrowała się w bazie DKMS, nie przypuszczając, że ta decyzja będzie miała tak ogromne znaczenie. Po kilku latach po rejestracji okazało się, że w Stanach Zjednoczonych żyje osoba, której profil genetyczny niemal w 100% pokrywa się z profilem Karoliny. To oznaczało tylko jedno – szansa na uratowanie życia. Nasza Karolina bez wahania zdecydowała się oddać szpik. Dziś, z informacji, jakie posiada, jej genetyczny bliźniak ma się dobrze i żyje dzięki przeszczepowi. To historia, która pokazuje, że wystarczy jeden gest, by stać się czyimś bohaterem.

Akcja przeprowadzona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu pokazała, że zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni chętnie angażują się w inicjatywy społeczne i działania na rzecz innych. Każda osoba, która dołącza do bazy DKMS, daje chorym na nowotwory krwi realną szansę na życie.

Film DKMS KWP w Opolu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik DKMS KWP w Opolu (format mp4 - rozmiar 9 MB)