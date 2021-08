Serce pod policyjną eskortą Data publikacji 24.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W takich sytuacjach liczy się każda minuta. Policjantów z Krapkowic o pomoc poprosił lekarz transplantolog. Musiał pilnie przejechać przez trzy województwa, by wykonać operację. Niestety, miejscami droga była zakorkowana, a w grę wchodziło ludzkie życie. Pojazd, który przewoził serce, policjanci sprawnie przekonwojowali przez zator na autostradzie. Serce dotarło do pacjenta na czas.

21 sierpnia tuż przed 9 rano, do dyżurnego krapkowickiej policji zadzwonił lekarz. Powiedział, że musi pilnie dostać się do województwa dolnośląskiego. Tam leżał już pacjent, który czeka na przeszczep serca. Niestety droga którą musiał pokonać transplantolog, była zakorkowana. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą.

Funkcjonariusze z Krapkowic przekonwojowali lekarza przez wszystkie utrudnienia na drodze. Dzięki temu mógł sprawnie dojechać do szpitala. Pomocy potrzebowała również ekipa przewożąca serce do przeszczepu. Policjanci byli w stały kontakcie z transportem medycznym i na wysokości góry św. Anny podjęli konwój. Dzięki ich reakcji serce szybko trafiło do pacjenta, który już jest po operacji. Na pochwałę zasługują również kierowcy tworząc tzw. ,,korytarz życia".

Film eskorta ambulansu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik eskorta ambulansu (format mp4 - rozmiar 26.17 MB)