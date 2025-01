Potrącił śmiertelnie mężczyznę i uciekł – 44-latek zatrzymany i tymczasowo aresztowany Data publikacji 10.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci ustalili tożsamość kierowcy, który w miejscowości Błachów śmiertelnie potrącił 52-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Zaledwie kilkanaście godzin od wypadku śledczy zatrzymali 44-letniego kierowcę ciężarowego samochodu, który miał potrącić pieszego. Mieszkaniec województwa śląskiego usłyszał już zarzuty, za które grozi mu do 20 lat lat więzienia. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

O tragicznym wypadku, do którego doszło w miejscowości Błachów w powiecie oleskim informowaliśmy we wtorek, 7 stycznia. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca potrącił leżącego na drodze pieszego, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Niestety, w wyniku wypadku drogowego 52-latek zmarł.

Już na miejscu zdarzenia policjanci oleskiej komendy przez wiele godzin wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Ustalili i przesłuchiwali świadków wypadku, wykonywali oględziny miejsca, zabezpieczali ślady i dowody. Wszystko po to, by jak najdokładniej móc ustalić przebieg i okoliczności zdarzenia.

Policjanci zbierali i analizowali informacje dzień i noc. Nad sprawą pracowało kilkudziesięciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, Komisariatu Policji w Dobrodzieniu oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Opolu. W wykonywanych czynnościach wykorzystano również psy służbowe, a także policyjne drony, obsługiwane przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.

Funkcjonariusze podjęli szerokie działania mające na celu ustalenie tożsamości kierowcy, który odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci z Dobrodzienia skrupulatnie analizowali również nagrania z monitoringu. Kryminalni dotarli do zapisu z prywatnej kamery jednej z posesji w Błachowie.Wnikliwa analiza nagrania doprowadziła do zidentyfikowania pojazdu, który przejeżdżał przez Błachów w przedziale czasowym, w którym doszło do tragicznego wypadku.

Wytężona praca policjantów doprowadziła do ustalenia tożsamości kierującego, który miał być odpowiedzialny za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. Zaledwie kilkanaście godzin od śmiertelnego wypadku śledczy zatrzymali 44-letniego kierującego ciężarowym samochodem. Mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał już zarzuty. Decyzją sądu 44-latek został tymczasowo aresztowany. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie, oczekując na rozprawę sądową. Grozi mu kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Dziękujemy mieszkańcom, mediom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc śledczym w ustaleniu przebiegu śmiertelnego wypadku oraz tożsamości kierującego, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

Film Zatrzymany_kajdanki.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany_kajdanki.mp4 (format mp4 - rozmiar 14.72 MB)

Film Zatrzymany_Doprowadzenie.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany_Doprowadzenie.mp4 (format mp4 - rozmiar 3.03 MB)