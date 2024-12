Betlejemskie Światło Pokoju zagościło w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu Data publikacji 17.12.2024 Powrót Drukuj Betlejemskie Światło Pokoju to symbol ciepła, miłości oraz nadziei. Za pośrednictwem skautów każdego roku wędruje po całej Europie. To już kolejny raz, kiedy dotarło do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z rąk Komendanta Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrza Łukasza Czarneckiego, Światełko odebrała inspektor Magdalena Nguyen-Fudala Komendant Wojewódzki Policji w Opolu.

Betlejemskie Światło Pokoju to poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między ludźmi. Idea stawianego na wigilijnym stole Betlejemskiego Światła Pokoju zapoczątkowana została w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Wtedy akcja ta nosiła nazwę „Światło w ciemności”.

Dzisiaj, 17 grudnia 2024 roku Komendant Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Łukasz Czarnecki przekazał Światełko Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu inspektor Magdalenie Nguyen-Fudali.

Do Polski zwyczaj ten trafił w 1991 roku. Jego organizacją zajmuje się Związek Harcerstwa Polskiego. Tradycją już jest, że Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się aby Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Tak jest i tym razem.

