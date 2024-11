O krok od tragedii na przejściu dla pieszych Data publikacji 28.11.2024 Powrót Drukuj W centrum Strzelec Opolskich, na oznakowanym przejściu dla pieszych omal nie doszło do tragedii. Gdyby nie szybka reakcja matki, która trzymała swojego syna za rękę, 54-letnia kierująca toyotą potrąciłaby dziecko. Kobieta nie zatrzymała się nawet, żeby zapytać czy coś się stało. Niebezpieczne zdarzenie zarejestrowała miejscowa kamera. Gdy kierująca dotarła do miejsca zamieszkania, pod domem czekali już na nią policjanci. Teraz za spowodowanie poważnego zagrożenia na drodze odpowie przed sądem.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 26 listopada, około godziny 16:30, w centrum Strzelec Opolskich, na oznakowanym i dobrze oświetlonym odcinku drogi. 35-latka przechodziła przez przejście dla pieszych razem ze swoim 6-letnim synem. Matka trzymała chłopca za rękę, co jak się chwilę później okazało, miało kluczowy wpływ dla jego bezpieczeństwa. Gdy kobieta razem z dzieckiem była w połowie przejścia, tuż przed nimi przejechała rozpędzona toyota,omal nie wjeżdżając w pieszych. Na szczęście w ostatniej chwili 35-latka przyciągnęła do siebie chłopca. Gdyby nie jej szybka reakcja, zdarzenie mogłoby mieć tragiczny finał. Auto zahaczyło jednak o stopę dziecka.

Mimo to kierująca toyotą odjechała z miejsca. Nie zatrzymała się i nie zainteresowała się, czy jej zachowanie zaszkodziło pieszym. 35-latka zapamiętała jednak numery rejestracyjne pojazdu i od razu zgłosiła całą sytuację dyżurnemu strzeleckiej Policji. Zanim kierująca dotarła do miejsca zamieszkania, czekali już na nią mundurowi. Tak rażąco niebezpieczne zachowanie nie drodze nie mogło nie mieć dalszych konsekwencji.

Dziecko trafiło do miejscowego szpitala. Na szczęście 6-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń. Skończyło się na siniakach i wielkim strachu. Po badaniach chłopiec wrócił do domu.

Dla 54-letniej mieszkanki Strzelec Opolskich sytuacja na przejściu dla pieszych skończy się sprawą w sądzie. Funkcjonariusze zatrzymali kierującej prawo jazdy w związku z popełnieniem czynu, za który można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowcom przypominamy, że:

- mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzącemu;

- zbliżając się do przejścia, muszą zachować szczególną ostrożność i obserwować nie tylko przejście, ale i jego okolice;

- przed przejściem dla pieszych należy zmniejszyć prędkość tak, by stworzyć możliwość uczestnikom ruchu bezpiecznego przejścia przez jezdnię;

- widząc pojazd, który zwalnia przed przejściem lub zatrzymał się, wzmóc czujność przewidując, że pieszy już znajduje się na przejściu lub właśnie na nie wchodzi.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.16 MB)