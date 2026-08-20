Błyskawiczna reakcja policjantów SPPP Opole uratowała życie kobiety - nagranie z kamery nasobnej Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Gdy policjanci z Samodzielnego Pododziału Prewencji Policji w Opolu otrzymali informację o osłabionej kobiecie, leżącej na chodniku, natychmiast ruszyli z pomocą. W pewnym momencie u pokrzywdzonej doszło do utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Mundurowi przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dzięki czemu kobieta po chwili zaczęła oddychać. Szybka reakcja świadka i opolskich funkcjonariuszy zapobiegła tragedii.

W ubiegły piątek policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu pełnili służbę w rejonie opolskiego dworca kolejowego. W pewnym momencie do funkcjonariuszy podszedł mężczyzna, który poinformował, że na chodniku, przy pobliskim budynku leży osoba, która nie daje oznak życia. Mundurowi niezwłocznie ruszyli we wskazane miejsce, gdzie zastali leżąca, osłabioną kobietę, z którą kontakt byl bardzo utrudniony. W pewnym momencie u pokrzywdzonej doszło do utraty przytomności i zatrzymania krążenia.

Policjanci z SPPP Opole natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kobieta po chwili zaczęła oddychać i nawiązała kontakt z mundurowymi. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni przejęli udzielanie pomocy pokrzywdzonej, a następnie przewieźli ją do szpitala.

Ta sytuacja po raz kolejny udowodniła, że hasło "Pomagamy i chronimy" to sens policyjnej służby, a noszenie niebieskiego munduru wymaga stałej gotowości do działania. Dzięki szybkiej reakcji świadka zdarzenia oraz opolskich policjantów nie doszło do tragedii.

Pamiętaj - nie bądź obojętny. Widząc nieprzytomną osobę wezwij pomoc. Wystarczy zareagować – zadzwonić, poinformować służby, zainteresować się osobą, która może potrzebować wsparcia.