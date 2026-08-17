Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez krapkowickich policjantów Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h pędził swoim BMW ponad 200 km/h. Rajd 36-latka przerwali policjanci krapkowickiej komendy, którzy patrolowali odcinek drogi krajowej numer 45. Mieszkaniec powiatu opolskiego został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach codziennie dbają o bezpieczeństwo na drogach powiatu, nadzorują ruch oraz prowadzą kontrole drogowe, których celem jest poprawianie stanu bezpieczeństwa w regionie. 13 sierpnia, około godziny 18.40 na Drodze Krajowej nr 45 mundurowi zauważyli BMW, które poruszało się z nadmierną prędkością. Po dokonaniu pomiaru prędkości wartość urządzenia pomiarowego wskazała 201 km/h . To aż o 131 km/h za szybko na obowiązującym odcinku tej drogi gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 70 km/h .

W związku z powyższym policjanci ukarali mieszkańca powiatu opolskiego mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi. Ponadto mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Apelujemy do kierowców o rozsądek na drodze! Nadmierna prędkość to najkrótsza droga do tragedii. Pamiętajmy, że każdy kilometr na liczniku więcej to znacznie dłuższa droga hamowania i mniejsza szansa na bezpieczną reakcję w sytuacji zagrożenia.

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