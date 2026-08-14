Krapkowicka drogówka zapobiegła tragedii na DK45. Z płonącego auta ewakuowano dwoje seniorów Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj Błyskawiczna i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy krapkowickiego Wydziału Ruchu Drogowego zapobiegła tragedii na drodze krajowej nr 45. Mundurowi zauważyli jadącego citroena, z którego wydobywał się dym i płomienie. Kierowca pojazdu nie zdawał sobie sprawy z rosnącego zagrożenia. Policjanci natychmiast zatrzymali auto i pomogli bezpiecznie opuścić je 62-latkowi oraz jego 87-letniej pasażerce. Chwilę później samochód doszczętnie spłonął.

W czwartek, 13 sierpnia br ., funkcjonariusze krapkowickiej drogówki patrolowali odcinek Drogi Krajowej nr 45. W trakcie pełnienia służby, na wysokości miejscowości Rogów Opolski, ich uwagę przykuł osobowy citroen. Mundurowi zauważyli, że z pojazdu wydobywają się kłęby dymu, a po chwili pojawił się ogień.

Sytuacja była niezwykle groźna, ponieważ sposób jazdy kierującego wskazywał na to, że zupełnie nie zdaje sobie on sprawy z faktu, iż jego samochód się pali. Przy użyciu sygnałów uprzywilejowania jadąc za płonącym autem, zmusili kierującego do natychmiastowego zjechania na pobocze.

Zaraz po zatrzymaniu citroena, funkcjonariusze ruszyli na ratunek. Sprawnie pomogli bezpiecznie opuścić płonący samochód 62-letniemu kierowcy oraz jego 87-letniej pasażerce. Chwilę po ewakuacji ogień całkowicie rozprzestrzenił się na cały pojazd, który ostatecznie spłonął doszczętnie. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej i usuwania skutków zdarzenia, droga krajowa nr 45 była nieprzejezdna.

Dzięki profesjonalizmowi, ogromnej czujności i natychmiastowej reakcji krapkowickich policjantów, w tym niebezpiecznym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Cała sytuacja, choć wyglądała dramatycznie, zakończyła się jedynie na stratach materialnych, po raz kolejny udowadniając, że hasło „Pomagamy i chronimy” to fundament codziennej służby każdego policjanta.