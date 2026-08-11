35 punktów karnych i kilka tysięcy mandatu w kilka sekund Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej, na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych oraz przekroczenie dozwolonej prędkości – te wykroczenia miała na sumieniu 48-latka z Kędzierzyna-Koźla. Jej brawurowa jazda została zarejestrowana kamerą z policyjnego radiowozu. Teraz jej sprawą zajmie się sąd.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującą mercedesem, która w rażący sposób naruszyła przepisy ruchu drogowego. 48-letnia mieszkanka Kędzierzyna-Koźla przekroczyła dopuszczalną prędkość, wykonując manewr wyprzedzania w miejscach, gdzie jest to szczególnie niebezpieczne i zabronione – na podwójnej linii ciągłej, na skrzyżowaniu oraz na przejściu dla pieszych. Podczas kontroli mundurowi ustalili również, że pojazd, którym poruszała się kobieta, nie posiadał aktualnego badania technicznego.



Za popełnione wykroczenia 48-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 3000 zł, a na jej konto trafiło 35 punktów karnych. Kobieta przyznała się do zarzucanych czynów, jednocześnie odmawiając przyjęcia mandatu. W związku z jej odmową policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.



Apelujemy do wszystkich kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Nadmierna prędkość oraz wykonywanie niebezpiecznych manewrów wyprzedzania należą do głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Chwila brawury może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji dla życia i zdrowia uczestników ruchu!

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