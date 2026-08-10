Przez ponad rok nękał kobietę. 34-latek usłyszał zarzut za stalking Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o uporczywe nękanie kobiety. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna przez blisko 1,5 roku wielokrotnie kontaktował się z pokrzywdzoną wbrew jej woli. Zdarzało się, że jednego dnia wysyłał jej nawet kilkadziesiąt wiadomości. 34-latek usłyszał zarzut stalkingu, a prokurator zastosował wobec niego m.in. zakaz zbliżania się i kontaktowania z kobietą. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu zgłosiła się kobieta, która poinformowała funkcjonariuszy, że od blisko 1,5 roku jest uporczywie nękana przez 34-letniego mężczyznę.

Sprawą zajęli się kędzierzyńsko-kozielscy kryminalni, którzy szczegółowo przeanalizowali przekazane informacje oraz zgromadzili materiał dowodowy. Jak ustalili, mężczyzna miał przez długi czas uporczywie kontaktować się z kobietą wbrew jej woli. Skala tego zachowania była duża – zdarzało się, że w ciągu jednego dnia 34-latek wysyłał pokrzywdzonej nawet kilkadziesiąt wiadomości.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 34-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut uporczywego nękania, a prokurator na czas prowadzonego postępowania zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze tj : zakaz zbliżania się do kobiety oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną. 34-latek został również objęty dozorem Policji. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.

Przypominamy, że uporczywego nękania nie należy bagatelizować. Wielokrotne telefony, wiadomości, próby kontaktu czy inne działania podejmowane wbrew woli drugiej osoby mogą stanowić przestępstwo. W takich sytuacjach warto zabezpieczać wiadomości, historię połączeń, zrzuty ekranu oraz inne materiały, które mogą stanowić istotny dowód w prowadzonym postępowaniu.