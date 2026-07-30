Pomogli rannemu motorowerzyście Data publikacji 30.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci SPPP w Opolu jako pierwsi byli na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj na DK 39 w Brzegu. Udzielili pomocy poszkodowanemu w wypadku motorowerzyście, któremu pierwszeństwo wymusił na skrzyżowaniu kierujący volkswagenem. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, a sprawca za spowodowanie wypadku odpowie przed sądem.

Policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu wracając wczoraj z Powiatowych Obchodów Święta Policji w Brzegu, jadąc drogą krajową nr 39 na skrzyżowaniu ul. Krakusa z ul . Błonie, zauważyli leżącego na środku jezdni mężczyznę, a przed nim wywrócony motorower. Mężczyzna był zdezorientowany i w szoku, a jego głowa krwawiła. Próbował zejść o własnych siłach z jezdni, jednak sprawiało mu to wyraźny problem. Okazało się, że chwilę wcześniej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kierującego volkswagenem. Policjanci SPPP w Opolu natychmiast udzieli mu pomocy, wezwali karetkę pogotowia, a także podjęli się ręcznego kierowania ruchem na skrzyżowaniu. Na miejsce przyjechali również brzescy policjanci, którzy zajęli się obsługą zdarzenia drogowego, gdyż okazało się, że 54-letni kierowca samochodu osobowego na skrzyżowaniu nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu motorowerem 45-letniemu mieszkańcowi Dobrzenia i doprowadził do jego upadku. W wyniku zdarzenia kierujący jednośladem doznał urazu głowy, złamania żeber i prawej łopatki. Badanie trzeźwości przeprowadzone przez policjantów brzeskiej drogówki wskazały, że uczestnicy byli trzeźwi. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, a sprawca za spowodowanie wypadku odpowie przed sądem.