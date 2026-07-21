Areszt za brutalne pobicie Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj 35-letni mieszkaniec gminy Gogolin został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące po tym, jak brutalnie pobił 46-letniego mężczyznę. Pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i w stanie nieprzytomności został hospitalizowany. Podczas zatrzymania podejrzany posiadał przy sobie środki odurzające. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie Gogolina. Ze zgromadzonego przez policjantów materiału wynika, że interakcja pomiędzy dwoma mężczyznami zakończyła się wyjątkowo brutalnym atakiem jednego z nich. Podejrzany 35-latek zadał 46-letniemu mężczyźnie ciosy, powodując u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Siła zadanych obrażeń była tak duża, że pokrzywdzony stracił przytomność. Jego stan realnie zagrażał życiu i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej oraz specjalistycznego leczenia.



Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy. 35-letni mieszkaniec gminy Gogolin został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a następnie doprowadzony do prokuratury. W trakcie wykonywanych czynności policjanci ujawnili przy nim środki odurzające, które zabezpieczyli do dalszych badań. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 35-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.



Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

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