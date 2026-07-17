Sportowe serce strzeleckiej policjantki - mł. asp. Justyna Szymczak organizatorką charytatywnego biegu Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Pasja do biegania połączona z chęcią niesienia pomocy dała efekt wyjątkowej inicjatywy. Mł. asp. Justyna Szymczak z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich zorganizowała charytatywny bieg treningowy dla 8-letniej Kingi z gminy Jemielnica, która walczy z ostrą białaczką szpikową. Dzięki zaangażowaniu policjantki, jej partnera, kom. Mateusza Mazura z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu oraz wielu osób zaangażowanych w akcję zaowocowało tym, że w wydarzeniu uczestniczyło blisko 200 osób. Postawa mł. asp. Justyny Szymczak jest najlepszym dowodem na to, że pomoc innym nie kończy się wraz z zakończeniem służby.

Historia 8-letniej Kingi z gminy Jemielnica poruszyła serca wielu mieszkańców powiatu strzeleckiego. Dziewczynka zmaga się z ostrą białaczką szpikową, mieszkańcy od pierwszych chwil ruszyli z pomocą. Gdy szkoła, do której uczęszcza Kinga, rozpoczęła organizację akcji charytatywnych i zbiórek na leczenie, w głowie mł. asp. Justyny Szymczak, policjantki Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich i pasjonatki biegania, narodził się pomysł zorganizowania charytatywnego biegu treningowego.

Funkcjonariuszka, która prywatnie zna Kingę i jej rodzinę, nawiązała współpracę z przewodniczącą Rady Rodziców ze szkoły podstawowej w Jemielnicy. Wspólnie powołały komitet społeczny na rzecz dziewczynki, którego przewodniczącą jest właśnie mł. asp. Justyna Szymczak. W organizację przedsięwzięcia od samego początku zaangażował się również partner policjantki – kom. Mateusz Mazur z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. To właśnie on utworzył na Facebooku profil „Drużyna Kingi”, za którego pośrednictwem, na bieżąco informuje o prowadzonych akcjach oraz zachęca do pomagania.

Do inicjatywy włączyło się również Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jemielnica, organizując piknik charytatywny odbywający się równolegle z biegiem treningowym. Uczestnicy mogli pokonać trasę o długości 7 kilometrów, natomiast dla najmłodszych przygotowano dystans liczący 4 kilometry. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy Kingi wraz z wychowawczynią, lokalni mieszkańcy, biegacze oraz liczne osoby, które chciały swoim udziałem wesprzeć akcję na rzecz chorej dziewczynki.

Podczas biegu nie mogło zabraknąć policyjnego akcentu. Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu przyjechali na miejsce policyjnymi quadami. Ich obecność była ogromną atrakcją dla najmłodszych, którzy mogli z bliska obejrzeć policyjne pojazdy oraz porozmawiać z mundurowymi. Funkcjonariusze na quadach prowadzili bieg. W wydarzeniu nie zabrakło również pluszowego Misia, który jest symbolem akcji charytatywnych na rzecz pomocy Kindze. Jak relacjonuje mł.asp. Justyna Szymczak, pluszowy miś każdego dnia czeka w ławce na dziewczynkę w jej szkole.

Charytatywny bieg pokazał, jak wielką siłę ma wspólne działanie. Datki zbierane podczas biegu i pikniku stanowią realne wsparcie dla leczenia dziewczynki. Strzelecka policjantka podkreśla, że to dopiero początek. Już w listopadzie podczas cyklicznego biegu charytatywnego w Centawie ponownie prowadzone będą zbiórki na rzecz Kingi, a wpisowe uczestników na bieg będzie przeznaczone na leczenie dziewczynki. Mł. asp. Justyna Szymczak do udziału zaprosi policjantów z całego garnizonu opolskiego oraz funkcjonariusze innych służb.

Poniżej przedstawiamy link do artykułu z ubiegłego roku, kiedy to dzięki inicjatywnie mł. asp. Justyny Szymczak strzeleccy policjanci oraz funkcjonariusze z Samodzielnego pododdziału Prewencji Policji w Opolu wzięła udział w charytatywnym biegu dla chorego Marcinka w Centawie: https://strzelce-opolskie.policja.gov.pl/ost/kpp-strzelce-opolskie/aktualnosci/159279,Pobiegli-dla-Marcinka.html?search=179448

Jesteśmy dumni, że w szeregach strzeleckiej Policji służy mł.asp. Justyna Szymczak, która swoją postawą pokazują, że pomaganie nie kończy się wraz z zakończeniem służby. Empatia, zaangażowanie i bezinteresowna chęć niesienia pomocy są najlepszym dowodem wypełniania policyjnej roty ślubowania.