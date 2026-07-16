Ślubowanie policjantów i medale dla zasłużonych funkcjonariuszy garnizonu opolskiego Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Szeregi opolskiej Policji wzmocnili kolejni policjanci. W uroczystej zbiórce, w obecności kadry kierowniczej oraz wśród zaproszonych gości, nowo przyjęci policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania. Dzisiejsze wydarzenie była również okazją, by docenić doświadczenie i codzienną służbę opolskich funkcjonariuszy. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki został odznaczony brązowym „Medalem za Zasługi dla Policji” za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, a dwóm policjantów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu wręczono Krzyż 35-lecia Powstania NSZZ Policjantów.

16 lipca br., w sali. im . Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów. W wydarzeniu uczestniczyło kierownictwo garnizonu opolskiego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp . Magdaleną Nguyen-Fudalą na czele, Wicewojewoda Opolski Pan Piotr Pośpiech, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Zbigniew Kubalańca oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i bliscy adeptów.

Rotę ślubowania od 13 nowych funkcjonariuszy odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala. Dla każdego młodego policjanta to jeden z najważniejszych momentów w życiu zawodowym. „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...” – to fragment roty, którą z dumą wypowiedzieli dziś nowoprzyjęci mundurowi.

Pani Komendant pogratulowała nowym mundurowym wyboru drogi życiowej i podkreśliła, że noszenie policyjnego munduru to nie tylko duma, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Pani Generał podziękowała również rodzinom ślubujących za wsparcie, które będzie kluczowe w ich przyszłej, wymagającej służbie.

Nowi policjanci po przeszkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu oraz w Komendach Powiatowych Policji w Kędzierzynie - Koźlu, Krapkowicach, Oleśnie, a także w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu.

Uroczysta zbiórka była również doskonałą okazją, by docenić doświadczenie i codzienną służbę opolskich funkcjonariuszy. W trakcie uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki został odznaczony brązowym „Medalem za Zasługi dla Policji”. To szczególne wyróżnienie, nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Podczas wydarzenia wręczono również odznaki honorowe dwóm policjantom z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Sierż. Patryk Brylak oraz sierż. Kacper Żelazny otrzymali z rąk Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa opolskiego asp. szt. Artura Kusia Krzyże 35-lecia Powstania NSZZ Policjantów.

Od wielu miesięcy szeregi naszej formacji są sukcesywnie wzmacniane przez kolejnych policjantów. Aktualnie w garnizonie opolskim pozostaje 77 wakatów. Regularne wcielenia nowych policjantów pozwalają nie tylko na utrzymanie ciągłości służby, ale przede wszystkim na realne zwiększenie liczby patroli dbających o bezpieczeństwo mieszkańców na ulicach miast i wsi regionu.

O tym, co należy zrobić, by założyć niebieski mundur dowiesz się w zakładce Rekrutacja do Policji.