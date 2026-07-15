Spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dyżurnym, który uratował życie 13-latka Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj Nastolatek w kryzysie emocjonalnym zwierzył się ze swoich problemów internetowej znajomej. Młoda kobieta zareagowała natychmiast i powiadomiła służby. Asp. szt. Tomasz Cieślicki, dyżurny strzeleckiej komendy, walcząc z uciekającym czasem oraz współpracując z innymi mundurowymi, ustalił dane i adres 13-latka, oddalonego o ponad 300 km. Życie chłopca znajdowało się w niebezpieczeństwie, ale dzięki policjantowi ze Strzelec Opolskich nie doszło do tragedii. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala spotkała się z oficerem dyżurnym i jego przełożonym, by podziękować za szybkie i jednocześnie profesjonalne działanie, które uratowało życie nastolatka.

O tym, jak dyżurny ze Strzelec Opolskich, razem z mieszkanką regionu, uratowali nastolatka w kryzie emocjonalnym informowaliśmy kilka dni temu. 13-latek, za pomocą internetowej platformy, poinformował znajomą z sieci o kryzysie emocjonalnym, w jakim się znajduje. Jego życie znajdowało się w niebezpieczeństwie. Młoda kobieta nie pozostała obojętna na wiadomości chłopca i powiadomiła służby.

Asp. szt. Tomasz Cieślicki, dyżurny ze Strzelec Opolskich, wykonał szereg skoordynowanych działań w krótkim czasie, by ustalić, kim jest nastolatek zza ekranu oraz gdzie mieszka. Dzięki zaangażowaniu policjanta, a także internetowej znajomej i innych funkcjonariuszy, pomoc dla chłopca oddalonego o ponad 300 km dotarła na czas. Młody mieszkaniec Mazowsza trafił pod opiekę specjalistów.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala spotkała się z oficerem dyżurnym, by podziękować za jego profesjonalne działanie. Dzięki zaangażowaniu dyżurnego, przy jednoczesnym zachowaniu opanowania i szybkości podejmowania decyzji, życie chłopca zostało uratowane. Pani Komendant podkreśliła również, że postawa oficera dyżurnego to doskonały przykład dla młodych funkcjonariuszy, potwierdzający, że służba w Policji to ogromna odpowiedzialność za ludzkie życie. W spotkaniu uczestniczył również przełożony policjanta, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Krzysztof Simlat.

Warto podkreślić, że w całej tej sytuacji kluczową rolę odegrała również znajoma chłopca, która nie została obojętna na jego wołanie o pomoc w sieci. Empatia młodej kobiety oraz determinacja, by wspólnie z mundurowymi ustalić dane 13-latka, zasługują na ogromne uznanie. To niezwykle ważne, by spędzając wiele godzin w Internecie, nie tracić wrażliwości na drugiego człowieka i nie zapominać, że po drugiej stronie ekranu jest ktoś, kto może potrzebować nie wirtualnej, lecz realnej pomocy.