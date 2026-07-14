Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Krapkowicach z uroczystym wręczeniem sztandaru Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Krapkowice stały się w tym roku sercem Wojewódzkich Obchodów Święta Policji garnizonu opolskiego. Uroczysty apel był okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz uhonorowania osób wspierających opolską Policję. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Doradca Prezydenta RP Krzysztof Wacławek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka i Wojewoda Opolski Monika Jurek. Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala. Tegoroczne święto miało wyjątkowy i historyczny charakter – krapkowicka jednostka otrzymała sztandar.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji na Opolszczyźnie rozpoczęły się od mszy świętej, która została odprawiona 12 lipca 2026 roku w Katedrze Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W nabożeństwie uczestniczyło kierownictwo garnizonu opolskiego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. Magdaleną Nguyen-Fudalą na czele, a także funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz ich rodziny.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu opolskiego odbyły się dziś (14.07) na placu przy Zamku w Krapkowicach. Wydarzenie połączone było z uroczystym przekazaniem i wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwa, funkcjonariuszy i pracowników Policji, oraz licznie przybyłych mieszkańców regionu.

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości na placu apelowym przedstawiciele kierownictwa opolskiej Policji oddali hołd patronowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu sierż. Piotrowi Jesieniowi. Kwiaty przed pamiątkową tablicą złożyli Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki.

Gospodarzem obchodów był Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, w których uczestniczyli m.in. Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Wacławek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michuła, Wojewoda Opolski Pani Monika Jurek, Wicemarszałkini Województwa Opolskiego Pani Zuzanna Donath - Kasiura, Starosta Krapkowicki Pan Maciej Sonik oraz przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwa, instytucji i organizacji współpracujących z Policją.

Uroczysty apel rozpoczął się zgodnie z policyjnym ceremoniałem od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp . dr . Tomaszowi Michułce, przeglądu pododdziałów, podniesienia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odegrania hymnu państwowego. W trakcie uroczystości oddano również hołd policjantom, którzy poświęcili życie, stojąc na straży bezpieczeństwa obywateli.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala podziękowała policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym garnizonu opolskiego za codzienną, odpowiedzialną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Słowa uznania dla opolskich funkcjonariuszy skierował również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michuła.

Jednym z ważniejszych punktów obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, odznak „Zasłużony Policjant" oraz aktów mianowania. W całym garnizonie opolskim akty mianowania na wyższe stopnie otrzymało łącznie ponad 300 policjantów. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan Krzysztof Wacławek wręczył Krzyż Zasługi za Dzielność oraz Medal za Długoletnią Służbę. Wśród odznaczonych znalazła się m.in. Pani Agnieszka Stefanik, pracownik cywilny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Podczas uroczystości wręczono także Medale za Zasługi dla Policji osobom szczególnie zaangażowanym we współpracę z opolską Policją. Medal ten to jedno z najbardziej prestiżowych odznaczeń policyjnych. Wyróżnienia otrzymali: generał dywizji zwyczajny Pan Włodzimierz Pacelt z Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Dolnośląskiego, pułkownik zwyczajny Pan Krzysztof Jankowiak Prezes Okręgu Opolskiego Związku Piłsudczyków, starszy brygadier Marek Kocielski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku oraz starszy kapitan Artur Maj Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej.

Dzisiejsze Wojewódzkie Obchody Święta Policji miały również wymiar historyczny. W tym roku splotły się bowiem dwie niezwykle ważne rocznice, stulecia powołania stanowiska dzielnicowego oraz stulecie sportu w polskiej Policji. Podczas uroczystości nagrodzeni zostali funkcjonariusze garnizonu opolskiego, których wybitne osiągnięcia były najlepszym dowodem zaangażowania i wzorowej służby. Tytuł najlepszego dzielnicowego garnizonu opolskiego otrzymał mł. asp . Przemysław Mielczarek z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, natomiast najlepszym sportowcem garnizonu został asp . szt. Krzysztof Babisz z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Jednym z najważniejszych momentów tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Święta Policji było uroczyste nadanie i wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach. Ceremonię poprzedziło odczytanie aktu nadania i aktu wręczenia, a także symboliczne wbicie gwoździ honorowych i gwoździa pamiątkowego do drzewca sztandaru przez fundatorów oraz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, kierownictwa Policji i reprezentantów krapkowickiej jednostki. Po zakończeniu ceremonii dokonano wpisów do księgi pamiątkowej, a sztandar został poświęcony.

Następnie Przewodniczący Honorowego Komitetu ds. Powołania Sztandaru Starosta Krapkowicki Pan Maciej Sonik przekazał sztandar Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomaszowi Michułce, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Krapkowicach mł . insp . Krzysztofowi Kociudze, który kolejno przekazał go pocztowi sztandarowemu krapkowickiej jednostki. To wyjątkowe wydarzenie na trwałe zapisze się w historii krapkowickiej komendy.

Dla krapkowickiej jednostki było to wydarzenie o szczególnym znaczeniu historycznym, stanowiące wyraz uznania dla wieloletniej służby policjantów i pracowników komendy oraz ich zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Zwieńczeniem uroczystego apelu była defilada kompanii honorowej, pocztów sztandarowych, orkiestry oraz pododdziałów garnizonu opolskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej w parku przy przystani „Marina” odbył się piknik bezpieczeństwa, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Na przygotowanych stoiskach można było zobaczyć policyjne radiowozy, motocykle oraz specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, w tym łódź motorową i wyposażenie policjantów pełniących służbę na wodzie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy wyszkolenia psów służbowych oraz widowiskowy pokaz policji konnej z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Nie zabrakło także stoisk profilaktycznych, konkursów i atrakcji dla najmłodszych, a zwieńczeniem wydarzenia był koncert Natalii Zastępy z zespołem.

Uroczystości swoją obecnością uświetniła zaprzyjaźniona orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci muzycy nie tylko zadbali o profesjonalną oprawę muzyczną, wykonując utwory ceremonialne, ale również wystąpli przed publicznością podczas festynu plenerowego.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji były nie tylko okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i osób wspierających Policję, ale również wyrazem szacunku dla tradycji, etosu policyjnej służby oraz współpracy wielu instytucji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego.