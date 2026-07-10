Skakał po masce i dachu cudzego samochodu - parkingowy chuligan zatrzymany Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj 28-latek skakał nocą po karoserii samochodu, zaparkowanego na jednym z parkingów w powiecie. Namysłowscy kryminalni ustalili i zatrzymali mężczyznę, który tłumaczył policjantom, że w chwili zdarzenia był pijany i nie wie, co nim kierowało. Parkingowemu chuliganowi grozi do 5 lat więzienia.

Do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zgłosił się właściciel samochodu, którego pojazd został uszkodzony podczas postoju na jednym z parkingów w Namysłowie. Mężczyzna poinformował policjantów o zniszczeniach i złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Sprawą zajęli się namysłowscy kryminalni. W toku postępowania policjanci dotarli do nagrania z monitoringu, które okazało się kluczowym dowodem. Śledczy szybko wytypowali osobę odpowiedzialną za zniszczenie mienia. Zarejestrowany materiał jednoznacznie pokazał, jak młody mężczyzna wchodzi na zaparkowany samochód, a następnie skacze po jego dachu i masce, powodując liczne uszkodzenia karoserii.

Wczoraj, 9 lipca br., 28-letni mieszkaniec Namysłowa został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. Wyjaśnił, że w chwili zdarzenia znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu i nie potrafił racjonalnie wyjaśnić powodów swojego zachowania. Pokrzywdzony określił wartość poniesionych strat na około 10 tysięcy złotych, co w tym przypadku znacząco przekroczyło wartość pojazdu.

Przypominamy, że uszkodzenie cudzego mienia jest przestępstwem określonym w art. 288 Kodeksu karnego. Każdy, kto umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni cudzą rzecz niezdatną do użytku, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Za popełnione przestępstwo 28-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto również podkreślić, że alkohol nie jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność za popełnione przestępstwa. Chwila nieodpowiedzialnego zachowania może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz wysokich kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody.