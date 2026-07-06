Opolscy policjanci szkolili się z pierwszej pomocy przedmedycznej psów Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Przewodnicy psów służbowych z Opolszczyzny wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej czworonogów. Mundurowi dowiedzieli się, jak prawidłowo reagować między innymi w przypadku kontaktu psa z toksycznymi substancjami, przegrzaniem zwierzęcia, a nawet jego postrzeleniem. Funkcjonariusze szkolili się pod okiem specjalistów z Fundacji "Opolskie Centrum Kynologiczne", którzy w przystępny sposób przekazywali praktyczne wskazówki przydatne w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji wobec zwierzęcia.

Psy służbowe są nieocenionym wsparciem w naszej codziennej służbie. To pełnoprawni funkcjonariusze, którzy pełnią niezastąpioną rolę w wykrywaniu przestępczości i prewencji. Ich doskonały węch i szybkość pozwalają na wykonywanie zadań, które niejednokrotnie przekraczają ludzkie możliwości. Mają do czynienia z materiałami oraz sytuacjami, które niejednokrotnie stanowią zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. W trosce o ich dobro przewodnicy psów służbowych z Opolszczyzny wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej czworonogów. Organizatorem wydarzenia był asp. szt . Jerzy Pieczara, wojewódzki koordynator psów służbowych z Wydziału Prewencji KWP Opole.

Funkcjonariusze, pod okiem specjalistów z Fundacji "Opolskie Centrum Kynologiczne", uczyli się jak reagować w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji wobec zwierzęcia. Mundurowi dowiedzieli się, jak prawidłowo postępować w przypadku między innymi ukąszenia psa przez żmiję czy jego przegrzania, co może przydarzyć się policyjnym czworonogom podczas pracy w terenie. Szkoleniowcy uczulali funkcjonariuszy na objawy, które choć niepozorne, mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia zwierząt.

Policjanci dowiedzieli się również, jak szybko udzielić pomocy psu, który miał kontakt z toksycznymi substancjami. Specjaliści z Fundacji "Opolskie Centrum Kynologiczne" dokładnie omówili również sposoby postępowania z raną kłutą oraz postrzałową zwierząt, prezentując prawidłowy metody opatrywania ran oraz tamowania krwawienia.