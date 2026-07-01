Zranił policjantkę podczas interwencji. 49-latek usłyszał zarzut Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci interweniowali wobec dwóch nietrzeźwych i agresywnych mężczyzn, którzy swoim zachowaniem zakłócali porządek podczas podróży pociągiem. Po wyprowadzeniu ich z pociągu na stacji w Kędzierzynie-Koźlu jeden z nich wyciągnął rozkładany scyzoryk. Podczas obezwładniania 49-latek zranił interweniującą policjantkę w dłoń. Mężczyzna usłyszał już zarzut i odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu otrzymał zgłoszenie o dwóch agresywnie zachowujących się mężczyznach przebywających na dworcu kolejowym. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze ustalili, że interwencja była następstwem wcześniejszego zachowania mężczyzn podczas podróży pociągiem. Dwaj mieszkańcy województwa śląskiego w wieku 49 i 45 lat mieli wszczynać awantury oraz zakłócać porządek, w związku z czym zostali wyproszeni z pociągu na stacji w Kędzierzynie-Koźlu.

Podczas legitymowania i wykonywania czynności służbowych 49-latek niespodziewanie wyjął rozkładany scyzoryk. Policjanci natychmiast podjęli działania, aby odebrać mężczyźnie niebezpieczne narzędzie i zapobiec zagrożeniu dla osób znajdujących się w pobliżu. W trakcie tej czynności mężczyzna zranił policjantkę w dłoń. Dzięki zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna został obezwładniony, a scyzoryk zabezpieczony. 49-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji.

W związku ze swoim zachowaniem mężczyzna usłyszał już zarzut z art. 224 § 2 kodeksu karnego, za który grozi mu kara do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjanci każdego dnia podejmują interwencje wymagające szybkich i zdecydowanych działań, często narażając własne zdrowie i życie. Ataki na funkcjonariuszy wykonujących obowiązki służbowe spotykają się z natychmiastową i stanowczą reakcją organów ścigania.



