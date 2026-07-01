Dyżurny udzielił wsparcia mężczyźnie będącemu w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki podjętym działaniom oficera dyżurnego brzeskiej komendy 58-latkowi będącemu w kryzysie emocjonalnym nic się nie stało. Podkom. Piotr Letki utrzymywał kontakt telefoniczny z mężczyzną, chcącym targnąć się na swoje życie. Informacja o tym, że mężczyzna potrzebuje pomocy, wpłynęła od zaniepokojonej osoby, której powiedział, że nie ma po co żyć. Pamiętaj! Jeśli znajdujesz się w stanie kryzysu emocjonalnego, zwróć się o pomoc, nie czekaj, aż będzie za późno. Skorzystaj z Całodobowej Linii Wsparcia, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 70 22 22.

Kilka dni temu późnym wieczorem do oficera dyżurnego brzeskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że mężczyzna chce się targnąć na własne życie. Informację przekazała zaniepokojona osoba, do której zadzwonił mężczyzna będący w kryzysie emocjonalnym.



Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu podkom. Piotr Letki skontaktował się z mężczyzną i ustalił, gdzie przebywa. Cały czas pozostając z nim na linii, skierował na miejsce policjantów. Zaangażowani funkcjonariusze sprawdzili miejsca, gdzie mężczyzna mógł się znajdować. Dotarli do ogródków działkowych i torowiska. Rozpoczęli przeszukiwanie kompleksu. W tym czasie podkom. Letki cały czas pozostawał z mężczyzną na linii i bieżące ustalenia przekazywał dla parolu. Mężczyzna był roztrzęsiony, cały czas wracał w rozmowie do wątku, że nie ma po co żyć. Oficer dyżurny namówił 58-latka do wyjścia z ukrycia i skierowania się do radiowozu. Wówczas przejęli go funkcjonariusze i zaopiekowali się nim.



Dzięki szybkiej reakcji podkom. Piotra Letkiego mężczyźnie nic się nie stało. Został przekazany pod opiekę specjalistów.



Pamiętaj! Jeśli znajdujesz się w stanie kryzysu emocjonalnego, poproś o pomoc, nie czekaj, aż będzie za późno. Jeśli znasz kogoś, kto znajduje się w kryzysie emocjonalnym, nie bądź obojętny. Pomoc można znaleźć w Poradniach Psychiatrycznych i Psychologicznych, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Możesz również skorzystać z Całodobowej Linii Wsparcia, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 70 22 22.