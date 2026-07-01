Szkolenie strzeleckie w ramach projektu „IN Service ++” z udziałem kontrterrorystów z całej Polski - II edycja Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj W związku z realizacją projektu „IN Service ++”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027 w dniach 22-25.06.2025 r. na terenie Opolszczyzny odbyła się kontynuacja zeszłorocznego działania szkolenia strzeleckiego, za którego organizację odpowiedzialna była Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. W II edycji doskonalenia wzięło udział 32 policjantów z 6 specjalistycznych jednostek Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z kraju, w tym opolscy komandosi. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie umiejętności strzelania na terenie infrastruktury oraz strzelania do celów miękkich w różnym środowisku działania.

W otwarciu szkolenia, w dniu 22 czerwca 2026 r. udział wzięli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu - insp . Remigiusz Sawicki oraz insp . Zbigniew Stanowski, a także Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Opolu podkom. Anna Litwin - Marchewka. Wykwalifikowani instruktorzy strzelania w profesjonalny sposób przeprowadzili zajęcia, dając komandosom możliwość dalszego szlifowania i doskonalenia już nabytych umiejętności strzeleckich w różnych warunkach, również w porze nocnej. Zorganizowane przedsięwzięcie trwało cztery dni i składało się z intensywnych zajęć, co z pewnością przyczyniło się do utrwalenia pozyskanych już umiejętności jak i nabycia nowych.