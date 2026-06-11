Pobili kolegę i zostawili nieprzytomnego na klatce schodowej – 3 agresorów w rękach kluczborskich policjantów Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Kluczborscy kryminalni zatrzymali 3 osoby odpowiedzialne za pobicie 54-letniego mieszkańca powiatu. Do zdarzenia doszło podczas długiego czerwcowego weekendu. W trakcie spotkania towarzyskiego doszło do kłótni, która szybko przerodziła się w atak agresji. Znajomi 54-latka uderzali go pięściami oraz kopali po głowie, powodując ciężkie obrażenia ciała. Nieprzytomnego mężczyznę, leżącego na klatce schodowej, znalazła jego partnerka. 34, 44 i 53 latek usłyszeli już zarzuty. Najmłodszy z nich został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło w nocy 6 czerwca, w jednym z bloków na terenie powiatu. Podczas spotkania towarzyskiego z udziałem 4 mężczyzn doszło do kłótni, która szybko przerodziła się w pobicie. Trzech mężczyzn nagle zaatakowało 54-latka, wielokrotnie uderzając go pięściami oraz kopiąc po głowie. Następnie zostawili rannego kolegę i uciekli z miejsca zdarzenia. Nieprzytomnego 54-latka znalazła na klatce schodowej jego partnerka. Kobieta natychmiast powiadomiła służby ratunkowe. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Kryminalni z Kluczborka natychmiast przystąpili do działania. Na podstawie pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych informacji oraz zabezpieczonych śladów, policjanci szybko wytypowali i zatrzymali trzech mężczyzn mogących mieć związek z przestępstwem. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu kluczborskiego w wieku 34, 44 i 53 lat. Śledczy przedstawili im zarzuty.

34-letni mężczyzna usłyszał zarzut udziału w pobiciu, w wyniku którego pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesięce. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

44-latek również odpowie za udział w pobiciu. Wobec niego na czas trwającego postępowania zastosowano dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Z kolei 53-letni mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ten czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.