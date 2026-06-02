Policjant z Opolszczyzny #SuperDzielnicowym 2026 Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Znamy zwycięzcę czwartej edycji krajowego plebiscytu #SuperDzielnicowy 2026, zorganizowanego w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu przez Komendę Główną Policji i Telewizę Puls. #SuperDzielnicowym roku 2026 został mł. asp. Krzysztof Kuczmera z Posterunku Policji w Leśnicy. Uroczysta gala Plebiscytu, która odbyła się w malowniczym Zamku Moszna na ziemi opolskiej, zgromadziła gości z całego kraju. Zwycięzca, oprócz statuetki i tytułu, otrzymał voucher uprawniający do zagrania roli w jednym z odcinków serialu "Dzielnica Strachu".

Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego „Dzielnica strachu” po raz czwarty wkroczyła do akcji i w ramach kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu, przeprowadziła plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi oraz wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026. W tym roku Plebiscyt odbywał się w świetle szczególnej rocznicy, jaką jest 100-lecie służby dzielnicowych w Polsce!



Tegoroczna gala konkursu #SuperDzielnicowy 2026 miała miejsce w wyjątkowym i historycznym Zamku Moszna w powiecie krapkowickim. Wybór Opolszczyzny na finał ogólnokrajowego konkursu nie był przypadkowy. To właśnie policjant z województwa opolskiego zdobył statuetkę #SuperDzielnicowego 2026.



W Plebiscycie najwięcej głosów otrzymali:

I miejsce i tytuł #SuperDzielnicowego 2026 – mł. asp. Krzysztof Kuczmera – Posterunek Policji w Leśnicy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, woj . opolskie;

II miejsce - asp. szt. Tomasz Grysz - Komenda Powiatowa Policji w Iławie, woj. warmińsko-mazurskie;

III miejsce - st. post . Marcin Drewniok – Komenda Miejska w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie;

IV miejsce - sierż. Kamil Stolarski – Komenda Miejska Policji w Rybniku, woj. śląskie;

V miejsce - mł. asp. Justyna Woronowicz-Marzec – Posterunek Policji w Krynkach Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, woj. podlaskie.