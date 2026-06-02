Policjant z Opolszczyzny #SuperDzielnicowym 2026
Znamy zwycięzcę czwartej edycji krajowego plebiscytu #SuperDzielnicowy 2026, zorganizowanego w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu przez Komendę Główną Policji i Telewizę Puls. #SuperDzielnicowym roku 2026 został mł. asp. Krzysztof Kuczmera z Posterunku Policji w Leśnicy. Uroczysta gala Plebiscytu, która odbyła się w malowniczym Zamku Moszna na ziemi opolskiej, zgromadziła gości z całego kraju. Zwycięzca, oprócz statuetki i tytułu, otrzymał voucher uprawniający do zagrania roli w jednym z odcinków serialu "Dzielnica Strachu".
Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego „Dzielnica strachu” po raz czwarty wkroczyła do akcji i w ramach kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu, przeprowadziła plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi oraz wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026. W tym roku Plebiscyt odbywał się w świetle szczególnej rocznicy, jaką jest 100-lecie służby dzielnicowych w Polsce!
Tegoroczna gala konkursu #SuperDzielnicowy 2026 miała miejsce w wyjątkowym i historycznym Zamku Moszna w powiecie krapkowickim. Wybór Opolszczyzny na finał ogólnokrajowego konkursu nie był przypadkowy. To właśnie policjant z województwa opolskiego zdobył statuetkę #SuperDzielnicowego 2026.
W Plebiscycie najwięcej głosów otrzymali:
- I miejsce i tytuł #SuperDzielnicowego 2026 – mł. asp. Krzysztof Kuczmera – Posterunek Policji w Leśnicy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, woj. opolskie;
- II miejsce - asp. szt. Tomasz Grysz - Komenda Powiatowa Policji w Iławie, woj. warmińsko-mazurskie;
- III miejsce - st. post. Marcin Drewniok – Komenda Miejska w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie;
- IV miejsce - sierż. Kamil Stolarski – Komenda Miejska Policji w Rybniku, woj. śląskie;
- V miejsce - mł. asp. Justyna Woronowicz-Marzec – Posterunek Policji w Krynkach Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, woj. podlaskie.
Warto podkreślić, że w tym roku podczas Plebiscytu padł rekord, gdyż oddano ponad 200 000 głosów. W ubiegłym roku tych głosów było 117 000. Zdobywca I miejsca oprócz statuetki i tytułu otrzymał voucher uprawniający do zagrania roli w jednym z odcinków serialu.
Wśród gości, którzy wzięli udział w uroczystej gali, znaleźli się m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, kierownictwo opolskiej Policji, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. Magdaleną Nguyen-Fudalą, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Krzysztof Woźniewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, a także współorganizator akcji dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor oraz przełożeni nominowanych dzielnicowych, zwycięzcy poprzednich edycji Plebiscytu oraz policjanci i pracownicy cywilni Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz pozostałych garnizonów Policji dzisiejszych laureatów.
W wydarzeniu nie mogło zabraknąć włodarzy ziemi opolskiej, którzy na co dzień ściśle współpracują z opolską Policją. W uroczystej gali finału konkursu #SuperDzielnicowy 2026 uczestniczyli m.in.: Wojewoda Opolski Monika Jurek, Starosta Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida, Starosta Powiatu Krapkowickiego Maciej Sonik, Burmistrz Gminy Ujazd Hubert Ibrom, Burmistrz Gminy Leśnica Łukasz Jastrzembski, Burmistrz Gminy Strzeleczki Marek Pietruszka oraz Przewodniczący Rady Gminy w Ujeździe Tomasz Cichoń.
Ważnym punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera i laureata Plebiscytu mł. asp. Krzysztofa Kuczmery na temat roli dzielnicowego i przedsięwzięć, takich jak #DzielnicaBEZstrachu w budowaniu pozytywnego wizerunku Policjii społeczeństwa obywatelskiego. O pracy na planie i inspiracjach dla scenariuszy opowiadali aktorzy: Andrzej Młynarczyk - ambasador Plebiscytu, Teresa Dzielska i Jagoda Małyszek.
Uroczystego charakteru wydarzeniu nadał występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Po uroczystej gali na błoniach malowniczego zamku wystartował policyjny piknik. Jego uczestnicy mogli porozmawiać z funkcjonariuszami o ich służbie, podyskutować o bezpieczeństwie i przede wszystkim zobaczyć nowoczesny policyjny sprzęt.