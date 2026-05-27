Kolejny etap tworzenia Ośrodka Szkolenia Policji w Opolu Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala i jej Zastępca insp. Zbigniew Stanowski podpisali umowę o wykonanie prac projektowych w Ośrodku Szkolenia Policji w Opolu. Projekt uwzględnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania, odpowiadające aktualnym potrzebom szkoleniowym Policji. To ważna inwestycja w wykształcenie i rozwój policjantów garnizonu opolskiego.

W 2025 roku Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp . Magdalena Nguyen-Fudala podjęła decyzję o rozpoczęciu prac modernizacyjnych budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 4 na Ośrodek Szkolenia Policji w Opolu. W opolskiej komendzie od lat prowadzone są m.in. hybrydowe kursy podoficerskie i aspiranckie. To bardzo potrzebna inwestycja, która da możliwość szkolenia policjantów w nowoczesnych warunkach, przy centralizacji wszystkich szkoleniowych przedsięwzięć.

26 maja br. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala i jej Zastępca insp . Zbigniew Stanowski podpisali umowę o wykonanie prac projektowych ośrodka szkoleniowego z firmą SILESIA ARCHITEKCI. Umowa obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji, która będzie podstawą do realizacji prac inwestycyjnych na terenie ośrodka. Projekt uwzględnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania, odpowiadające aktualnym potrzebom szkoleniowym Policji. W ramach modernizacji budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 4 na Ośrodek Szkolenia Policji w Opolu przygotowane zostaną:

- pomieszczenia dydaktyczne z salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć stacjonarnych, jak i w formie kształcenia na odległość;

- pracownia komputerowa wyposażona w 12 stanowisk pracy dla słuchaczy oraz ekran centralny i stanowiska dla wykładowcy;

- sala treningowa do ćwiczeń z zakresu technik interwencji policyjnych, technik obezwładniania, samoobrony oraz symulacji sytuacji zagrożenia, a także przestrzeń magazynowa na sprzęt sportowy i pozoracyjny;

- zaplecze socjalne i techniczne

To ważny krok dla opolskiej Policji. Rozwój infrastruktury szkoleniowej jest istotnym elementem budowania nowoczesnej i skutecznej formacji, odpowiednio przygotowanej do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Szczegóły na temat utworzenia Ośrodka Szkolenia Policji w Opolu.