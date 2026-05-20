Konferencja naukowa o bezpieczeństwie pod patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Opolszczyzny wzięli udział w VII Nyskim Forum Bezpieczeństwa i Administracji. Konferencja naukowa, zorganizowana przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie, stanowiła idealną przestrzeń do wymiany doświadczeń ekspertów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Garnizon opolski reprezentowała Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.

20 maja br. rozpoczęło się VII Forum Bezpieczeństwa i Administracji, które potrwa dwa dni. Konferencja naukowa została zorganizowane przez Wydział Nauk Społecznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Wydarzenie zgromadziło m.in . przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, środowisko akademickie i studentów różnych kierunków.

W spotkaniu, którego główną tematyką było bezpieczeństwo, nie mogło zabraknąć policjantów garnizonu opolskiego. W konferencji wzięła udział Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp . Magdalena Nguyen-Fudala, która objęła wydarzenie patronatem honorowym, a także Komendant Powiatowy Policji w Nysie insp. Grzegorz Gawłowski.

Podczas wydarzenia omawiano wiele tematów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Prelegenci, podczas swoich wystąpień przedstawili m.in. działanie Interpolu czy medycynę pola walki. W jednym z głównych paneli konferencji wystąpili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Mł. insp . Jarosław Grajcar, Naczelnik Wydziału Do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP Opole przedstawił słuchaczom forum perspektywę policjantów w walce z cyfrową przestępczością ekonomiczną. Następnie podinsp . Janusz Ustrzycki, Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową opolskiej komendy zaprezentował uczestnikom konferencji metody manipulacji oszustów oraz wyjaśnił, na czym powinno opierać się bezpieczeństwo płatnicze. Z kolei kom . Łukasz Radziejowski, Naczelnik Sztab Policji KWP Opole przedstawił rolę Policji w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie powodzi, która miała miejsce w 2024 roku na Opolszczyźnie.

Wydarzenie stanowiło idealną przestrzeń do wymiany doświadczeń wielu ekspertów, a zażyła współpraca środowiska naukowego i opolskiej Policji sprzyja wymianie wiedzy, budowaniu wzajemnego zaufania i inspirowaniu do dalszego rozwoju. To także dowód na to, że opolska Policja pozostaje otwarta na dialog i nowoczesne formy kształtowania bezpieczeństwa.