Papierosy bez akcyzy zabezpieczone przez opolską Policję i Krajową Administrację Skarbową Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Ponad 640 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP Opole i KPP Kędzierzyn-Koźlu oraz funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali 43 i 44-latka. Mężczyźni wpadli na gorącym uczynku, kiedy na terenie jednego z kędzierzyńsko-kozielskich garaży rozładowywali z pojazdu kartony pełne nielegalnych wyrobów tytoniowych. Były to podróbki papierosów popularnych producentów. Gdyby towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 1 mln 116 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Opolu i KPP w Kędzierzynie-Koźlu oraz funkcjonariusze Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu ustalili, że na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego dochodzi do przewozu znacznych ilości papierosów, nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy.

14 maja br. policjanci z Opolszczyzny wraz z funkcjonariuszami opolskiej Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili skoordynowaną realizację, podczas której zatrzymali na gorącym uczynku 43-latka i jego 44-letniego kompana. Mężczyźni, nie spodziewając się wizyty służb, byli w trakcie rozładowywania kartonów nielegalnych wyrobów tytoniowych, które następnie ukrywali w jednym z garaży.

Funkcjonariusze przeszukali busa, którym transportowane były nielegalne papierosy. W toku podjętych czynności ustalili, że nie był to jedyny środek transportu, którym odbywał się transport nielegalnych wyrobów tytoniowych. Podczas przeszukań pojazdów, jak i posesji funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 641 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Były to podrabiane wyroby popularnych marek. Dodatkowo w miejscu zamieszkania 44-latka policjanci znaleźli amfetaminę.

Mężczyzna, który był właścicielem posesji, na której przechowywane były nielegalne papierosy usłyszał już zarzut z kodeksu karnego skarbowego paserstwa akcyzowego, za który grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, lub obie te kary łącznie. Śledczy zabezpieczyli również ponad 142 000 złotych w gotówce oraz pojazdy o wartości blisko 430 000 złotych. Dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających.

Aktualnie funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

