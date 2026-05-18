Opolscy policjanci na konferencji „Kryminalistyczno-prawne aspekty przestępczości intelektualnej” Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci garnizonu opolskiego wzięli udział w ważnym wydarzeniu dotyczącym walki z handlem towarami podrobionymi i piractwem treści w Internecie. Organizatorem konferencji było Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, nadinspektor Magdalena Nguyen-Fudala, otrzymała wyróżnienie. Jest to szczególne podziękowanie za zaangażowanie i działania na rzecz ochrony własności intelektualnej.

Konferencja pod nazwą „Kryminalistyczno-prawne aspekty przestępczości intelektualnej” odbyła się w dniach 13–15 maja 2026 roku w Kielcach. Spotkanie miało charakter edukacyjny i służyło wymianie doświadczeń pomiędzy służbami, a sektorem prywatnym. Głównym celem było wypracowanie wspólnych metod walki z nielegalnym handlem towarami podrobionymi oraz piractwem w Internecie.

Organizatorem całego przedsięwzięcia było Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, reprezentowane przez Dyrektora Biura podinsp. Ewelinę Mączkorowską. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele opolskiej Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinspektor Magdalena Nguyen-Fudala, Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną podinsp. Grzegorz Chrzan oraz Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Cyfrowa podinsp. Janusz Ustrzycki.

W konferencji brali udział również Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratury, Sądów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Sygnał, Urzędu Patentowego RP oraz innych instytucji, których kompetencje zawierają ochronę własności intelektualnej.

Ważnym punktem programu była gala z okazji 25-lecia ochrony własności intelektualnej, przygotowana przez Stowarzyszenie „Sygnał”, które zrzesza nadawców telewizyjnych. To właśnie podczas tej uroczystości wyróżniony został Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala. Pani Komendant odebrała wyróżnienie w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony własności intelektualnej profesjonalną walkę z naruszeniami praw twórców.

Podczas eksperckich paneli dyskusyjnych policjanci wraz z przedstawicielami innych instytucji oraz służb omawiali aktualne wyzwania. Dużo uwagi poświęcono zagrożeniom związanym z nielegalną dystrybucją książek w formatach elektronicznych oraz aktualnymi problemami związanymi z handlem elektronicznym. Wymiana wiedzy między ekspertami pozwoli na jeszcze lepszą ochronę konsumentów przed oszustwami w sieci.