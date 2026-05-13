Ćwiczenie dowódczo-sztabowe z udziałem opolskich policjantów Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Sytuacja zakładnicza, atak aktywnego strzelca na kampusie uczelni oraz zagrożenie chemiczne. Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczenia sztabowo - dowódczego "PERUN 2026", w których brali udział policjanci z Opolszczyzny, Wrocławia, Łodzi i Rzeszowa. Funkcjonariusze Policji, wspólnie ze strażakami, ratownikami medycznym, na terenie opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, ćwiczyli koordynację działań podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych. Liczyła się szybkość działania, profesjonalizm oraz współdziałanie służb.

11 maja, na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu zorganizowane zostały ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem "PERUN-2026", które zakładały wystąpienie kilku sytuacji kryzysowych w obiektach użyteczności publicznej. W działaniach uczestniczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, komend powiatowych i komendy miejskiej garnizonu opolskiego, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu oraz opolscy ratownicy medyczni i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, policjanci zespołów negocjacyjnych z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.



Scenariusze działań zakładały nagłe sytuacje kryzysowe, które wymagały koordynacji działań wielu służb jednocześnie. Dowódcy akcji musieli szybko podjąć istotne decyzje taktyczne, a następnie wyznaczyć konkretne zadania obecnym na miejscu funkcjonariuszom. Uczestnicy ćwiczeń dowódczo-sztabowych doskonalili swoje umiejętności m.in. w zakresie szybkiego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, właściwego przekazywania informacji, działania w przypadku wystąpienia sytuacji zakładniczej i aktywnego strzelca, zatrzymania uzbrojonego agresora, udzielania pomocy medycznej oraz neutralizacji zagrożenia chemicznego.



Ćwiczenie dowódczo-sztabowe, które miało na celu doskonalenie współpracy służb, poprawę koordynacji działań oraz przygotowanie funkcjonariuszy do sprawnego i zdecydowanego reagowania w sytuacjach realnego zagrożenia, odbyło się dzięki współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Opolu, który udostępnił na czas ćwiczenia swoje obiekty.