Opolska Policja na obchodach Światowego Dnia Czerwonego Krzyża Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca były okazją do podsumowania działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną na Opolszczyźnie. W uroczystości, zorganizowanej przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski. Spotkanie podkreśliło rolę wzajemnej współpracy służb oraz instytucji zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Dziś (8 maja) w ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu, odbyła się uroczystość podsumowująca I etap przygotowań Polskiego Czerwonego Krzyża na Opolszczyźnie do działań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zarząd Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski, a także przedstawiciele służb, instytucji oraz organizacji współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej. Podczas uroczystości przedstawiono działania oraz plany rozwoju Opolskiej Grupy Pomocy Humanitarnej PCK i Grupy Ratownictwa PCK , ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej.

W programie wydarzenia znalazły się również wystąpienia gości, wręczenie odznaczeń, nadanie stopni i wydanie zaświadczeń dla osób zaangażowanych w działalność ratowniczą i humanitarną. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem zakupionym w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.

Współpraca Opolskiej Policji z Polskim Czerwonym Krzyżem od lat odgrywa istotną rolę w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Wspólne działania szkoleniowe, profilaktyczne i pomocowe pokazują, jak ważne jest zaangażowanie różnych instytucji w działania na rzecz drugiego człowieka.