Nowe radiowozy z wideorejestratorami w służbie opolskich policjantów Data publikacji 23.04.2026 Nowoczesne, nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami trafiły do policjantów ruchu drogowego w naszym regionie. Pojazdy przekazał Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Robert Węgrzyn. Zakup w całości sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Nowe radiowozy to realne wsparcie w walce z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach i kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa podróżujących po trasach naszego województwa.

Opolska Policja konsekwentnie unowocześnia swoją flotę. Dziś, 23 kwietnia br., do trzech jednostek garnizonu opolskiego trafiły nowe nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory, które realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu. Pojazdy zostały już przekazane policjantom ruchu drogowego i będą są już wykorzystywane podczas służby.

Nowe radiowozy to nowoczesne Skody Superb z silnikiem 2.0 TSI o mocy ponad 260 KM i napędem na wszystkie koła. Każdy z pojazdów został wyposażony w wideorejestrator VideoRapid z przednią i tylną kamerą, system łączności radiowej oraz sygnały uprzywilejowania w ruchu drogowym. Łączna wartość tych samochodów wyniosła ponad 1 milion złotych, a ich zakup został w całości sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. To kolejny przykład bardzo dobrej współpracy opolskiej Policji z organami samorządu terytorialnego, której wspólnym celem poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami to niezwykle skuteczne narzędzie w walce z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach. Przekroczenia prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie czy lekceważenie przepisów w rejonie przejść dla pieszych, właśnie dzięki wideorejestratorom mogą być rejestrowane i dokumentowane, co eliminuje wątpliwości podczas kontroli. Pojazdy te działają również prewencyjnie. Ich obecność na drogach wpływa na większą ostrożność kierowców, którzy nie są w stanie łatwo rozpoznać nieoznakowanego radiowozu. Dzięki temu policjanci mogą prowadzić dynamiczny nadzór w miejscach, gdzie tradycyjne kontrole są utrudnione.

Funkcjonariusze, którzy będą wykorzystywać nowe pojazdy, przeszli specjalistyczne szkolenia obejmujące zarówno technikę jazdy samochodami o wysokich osiągach, jak i obsługę wideorejestratorów. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej reagować na wykroczenia i dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.