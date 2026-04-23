Zatrzymany za złamanie zakazu zbliżania się i posiadanie amunicji Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Olescy policjanci zatrzymali 53-letniego mieszkańca powiatu po tym, jak złamał policyjny zakaz zbliżania się do swojej konkubiny. W trakcie policyjnych czynności mundurowi ujawnili przy nim narkotyki oraz amunicję, na którą nie miał zezwolenia. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i za swoje czyny odpowie przed sądem. Na czas trwającego postępowania podejrzany został objęty dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej, a także zabezpieczeniem majątkowym w wysokości 10 600 złotych.

Olescy policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę, który nie stosował się do policyjnego zakazu zbliżania do swojej konkubiny. Podczas interwencji funkcjonariusze ujawnili w jego mieszkaniu przedmioty, którymi wygrażał swojej partnerce. Z relacji kobiety wynikało, że partner groził jej przy użyciu noży. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli również 48 sztuk amunicji kalibru 9 mm typu alarmowego. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał wymaganych zezwoleń na jej posiadanie. Co więcej, przy zatrzymanym ujawniono również amfetaminę.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 53-latkowi zarzutów dotyczących posiadania narkotyków, nielegalnego posiadania amunicji oraz znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką. Mężczyzna nie przyznał się do winy. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na czas trwającego postępowania mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej, a także zabezpieczeniem majątkowym w wysokości 10 600 złotych.