Policjanci z Opolszczyzny szkolili technikę jazdy na motocyklu Data publikacji 23.04.2026

Funkcjonariusze ruchu drogowego z województwa opolskiego, którzy na co dzień pełnią służbę na motocyklach, wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu zaawansowanej jazdy oraz taktyki działań pościgowych. Kurs odbył się na znanym Torze „Poznań”, a jego organizacja była możliwa dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z Automobilklubem Wielkopolskim, mundurowymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej, podczas której omówiono m.in. zasady bezpiecznej jazdy w warunkach podwyższonego ryzyka oraz techniki prowadzenia jednośladu.

Następnie policjanci mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na kartingowym torze. Program szkolenia został skonstruowany tak, by realnie odwzorować sytuację z jakimi policjanci mierzą się na co dzień. Mundurowi ćwiczyli między innymi awaryjne omijanie przeszkody oraz jazdę pościgową z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Z uwagi na to, że specyfika służby na motocyklu wymaga od policjantów perfekcyjnego panowania nad maszyną w każdych, nawet ekstremalnych warunkach, policjanci z Opolszczyzny cały czas doskonalą swoją technikę jazdy. Ciągłe szkolenia z pewnością wpływają na efektywność podejmowania interwencji w ruchu drogowym.