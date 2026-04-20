Poszukiwany listami gończymi 29-latek zatrzymany - w swojej kryjówce miał blisko kilogram narkotyków Data publikacji 20.04.2026 Powrót Drukuj Był poszukiwany kilkoma listami gończymi za wcześniej popełnione przestępstwa, między innymi za zgwałcenie. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej kryminalnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu mężczyzna został zatrzymany. Dodatkowo funkcjonariusze w miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. 29-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

W wyniku pracy operacyjnej kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu ustalili miejsce ukrywania się mężczyzny, który był poszukiwany kilkoma listami gończymi. 29-latek został skazany między innymi za zgwałcenie. Do jego zatrzymania doszło 14 kwietnia, tuż po godzinie 6:00. Mężczyzna ukrywał się w jednym z mieszkań na terenie Opola.

29-letni mieszkaniec Opola był poszukiwany na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Opolu i Nysie na ponad 4 lata pozbawienia wolności, między innymi za przestępstwo zgwałcenia.

W trakcie czynności, policjanci w jego miejscu zamieszkania znaleźli znaczne ilości środków odurzających. Badania w laboratorium wykazały, że policjanci zabezpieczyli blisko 200 gramów marihuany, około 75 gramów substancji 4CMC oraz ponad 400 gramów grzybów halucynogennych.

W związku z powyższym 29-latek usłyszał dodatkowy zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Na wniosek policjantów i prokuratury, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.