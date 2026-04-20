Poszukiwany listami gończymi 29-latek zatrzymany - w swojej kryjówce miał blisko kilogram narkotyków
Był poszukiwany kilkoma listami gończymi za wcześniej popełnione przestępstwa, między innymi za zgwałcenie. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej kryminalnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu mężczyzna został zatrzymany. Dodatkowo funkcjonariusze w miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. 29-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
W wyniku pracy operacyjnej kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu ustalili miejsce ukrywania się mężczyzny, który był poszukiwany kilkoma listami gończymi. 29-latek został skazany między innymi za zgwałcenie. Do jego zatrzymania doszło 14 kwietnia, tuż po godzinie 6:00. Mężczyzna ukrywał się w jednym z mieszkań na terenie Opola.
29-letni mieszkaniec Opola był poszukiwany na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Opolu i Nysie na ponad 4 lata pozbawienia wolności, między innymi za przestępstwo zgwałcenia.
W trakcie czynności, policjanci w jego miejscu zamieszkania znaleźli znaczne ilości środków odurzających. Badania w laboratorium wykazały, że policjanci zabezpieczyli blisko 200 gramów marihuany, około 75 gramów substancji 4CMC oraz ponad 400 gramów grzybów halucynogennych.
W związku z powyższym 29-latek usłyszał dodatkowy zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Na wniosek policjantów i prokuratury, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.