Upamiętniliśmy 81. rocznicę śmierci sierżanta Piotra Jesienia - patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

17 kwietnia 2026r. przypadła 81. rocznica śmierci sierżanta Piotra Jesienia – bohatera, żołnierza Armii Krajowej i patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z tej okazji hołd jego pamięci oddali Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski oraz rodzina patrona. W ciszy i zadumie złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczny znicz przed tablicą upamiętniającą sierżanta Jesienia, znajdującą się na budynku opolskiej komendy.

Piotr Jesień urodził się 22 marca 1894 roku w miejscowości Kępie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku rozpoczął służbę w żandarmerii polskiej w Kłobucku, a rok później, 1 lipca 1919 roku, został przyjęty do Policji Państwowej. W jej szeregach służył nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej.

Po napaści Niemiec na Polskę brał czynny udział w walce z okupantem. 19 października 1939 roku został wraz z oddziałem aresztowany przez NKWD, lecz w odróżnieniu od wielu innych funkcjonariuszy – uniknął śmierci, uciekając z transportu. W 1942 roku wstąpił do struktur Polskiego Państwa Podziemnego i objął funkcję kierownika lokalnej komórki Armii Krajowej w Przystajni (powiat kłobucki), gdzie aktywnie działał do końca okupacji.

Po zakończeniu działań wojennych otrzymał polecenie od dowództwa AK, by założyć konspiracyjną placówkę i objąć funkcję komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej w Przystajni. Funkcję tę pełnił od 26 lutego 1945 roku. W swojej pracy angażował się m.in. w wyjaśnianie przypadków aresztowań byłych żołnierzy AK, zwalczał nadużycia urzędników oraz przestępstwa dokonywane przez sowieckich dezerterów. Działania te uczyniły go niewygodnym dla przedstawicieli ówczesnych władz bezpieczeństwa.

W nocy z 14 na 15 kwietnia 1945 roku funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oleśnie przeprowadzili akcję wymierzoną w żołnierzy Armii Krajowej. W jej wyniku zatrzymany został również Piotr Jesień. Dzień po przesłuchaniach, 17 kwietnia, znaleziono jego ciało w jednej z cel. Rodzinie przekazano informację, że został przewieziony do Katowic, a postępowanie w sprawie jego śmierci zostało umorzone.

Tajemnica śmierci sierżanta Jesienia została częściowo wyjaśniona dopiero w 1991 roku, kiedy jego syn, Ryszard Jesień, dotarł do dokumentów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach. Do dziś jednak nie udało się ustalić miejsca jego pochówku.

Dzięki kultywowaniu pamięci i przekazywaniu tradycji możemy zachować tożsamość, uczyć się z historii i oddawać hołd tym, którzy złożyli najwyższą ofiarę w imię wolności. Symboliczny grób sierżanta Piotra Jesienia przypomina nam, że nawet gdy brakuje miejsca pochówku, pamięć o bohaterach nie może zginąć.