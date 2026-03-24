Liczyła się każda minuta – dyżurny ze Strzelec Opolskich pomógł uratować życie kierowcy Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, asp. szt. Mirosława Rocheckiego oraz sprawnej współpracy międzynarodowej udało się pomóc kierowcy ciężarówki, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna, który zasłabł na terenie Niemiec, znajdował się w bardzo złym stanie, a kontakt z nim był znacznie utrudniony. Informacja o zdarzeniu wpłynęła do strzeleckich policjantów za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzięki zaangażowaniu służb mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc medyczną na czas.

Kilka dni temu, po godzinie 17.00, Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, asp . szt . Mirosław Rochecki, otrzymał informację przekazaną przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego o kierowcy ciężarówki, który przebywał na jednym z parkingów w Niemczech i pilnie potrzebował pomocy. Zgłoszenie pochodziło od zaniepokojonego pracodawcy, właściciela firmy transportowej z powiatu strzeleckiego.

Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierowca podczas rozmowy telefonicznej charczał, miał poważne problemy z mówieniem, nie był w stanie się poruszać i znajdował się w bardzo złym stanie zdrowia. Każda minuta mogła mieć kluczowe znaczenie.

Dyżurny strzeleckiej jednostki natychmiast podjął działania. Skontaktował się z Biurem Współpracy Międzynarodowej Policji, przekazując wszystkie ustalenia w sprawie potrzebującego kierowcy, podkreślając pilny charakter sprawy. Równolegle nawiązano kontakt ze służbami niemieckimi, aby jak najszybciej zlokalizować mężczyznę i udzielić mu pomocy.

Dzięki sprawnej wymianie informacji oraz dobrej współpracy międzynarodowej na miejsce skierowane zostały niemieckie służby ratunkowe. Potwierdzono, że kierowca znajduje się w stanie wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie objęto go specjalistyczną opieką.

Potwierdzenie skuteczności działań przekazało Biuro Współpracy Międzynarodowej Policji, informując, za pośrednictwem Interpolu, że życie mężczyzny nie jest już zagrożone, a on sam znajduje się pod opieką lekarzy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje postawa naszego dyżurnego, asp. szt. Mirosława Rocheckiego, gdyż jego szybka reakcja, opanowanie i wieloletnie doświadczenie na tym stanowisku, przełożyły się na sprawne pokierowanie działaniami w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.

Ten przykład jest dowodem na to, jak ważną role pełni dyżurny jednostki Policji. Często pozostając w cieniu, a w rzeczywistości jest ważnym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania Transkrypcja filmu - rozmowa z operatorem CPR 12.6 KB 12.6 KB