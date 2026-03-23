Opolska Policja i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie zacieśniają współpracę Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu oraz dr inż. Mariusz Kołosowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, podpisali porozumienie o współpracy, które otwiera nowe możliwości w zakresie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Dokument stanowi ważny krok w budowaniu trwałego partnerstwa pomiędzy opolską Policją a środowiskiem akademickim.

23 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. Magdaleną Nguyen-Fudalą, a Rektorem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie dr inż. Mariuszem Kołosowskim. Dokument reguluje zasady współpracy obu instytucji i stanowi podstawę do realizacji wspólnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym oraz szkoleniowym.

Zakres współpracy obejmuje m.in. utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni, organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów, a także przedsięwzięcia o charakterze naukowym i szkoleniowym. W planach są również konferencje, seminaria, wykłady oraz warsztaty, które pozwolą na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a funkcjonariuszami Policji. Istotnym elementem porozumienia jest także promocja służby w Policji wśród studentów.

Porozumienie określa także zasady współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie uczelni. Uregulowano m.in. sytuacje, w których funkcjonariusze mogą podejmować interwencje, zarówno na wniosek władz uczelni, jak i w przypadkach wymagających natychmiastowej reakcji, takich jak zagrożenie życia czy zdrowia, albo podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Zawarta dziś umowa otwiera nowe możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy. Studenci zyskają dostęp do praktycznych aspektów służby, natomiast policjanci będą mogli korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego uczelni. Wspólne działania mają realnie przełożyć się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz lepsze przygotowanie młodych ludzi do pracy w obszarze ochrony porządku publicznego.