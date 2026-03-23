Chuligańska napaść na meczu w Skoroszycach. Dwóch mężczyzn z zarzutami Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Nysy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy brali udział w napaści podczas meczu piłkarskiego w Skoroszycach. Grupa zamaskowanych pseudokibiców zaatakowała uczestników wydarzenia, dokonując ich pobicia. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty i zostali na czas trwającego postępowania objęci środkami zapobiegawczymi.

14 marca, około godziny 16.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury podczas meczu piłkarskiego B klasy w miejscowości Skoroszyce. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji. Z relacji świadków wynikało, że w trakcie spotkania grupa osób ubranych w kominiarki wbiegła w kierunku trybun, ścigając jedną osobę. Uciekający mężczyzna próbował schronić się w rejonie ławki rezerwowych, jednak zamaskowani napastnicy kontynuowali atak.

W obronie ściganego stanął 51-letni mężczyzna, który został przewrócony na ziemię, a następnie kopnięty przez jednego z agresorów. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń ręki. Sprawcy po zajściu oddalili się z miejsca. Policjanci natychmiast podjęli czynności operacyjne i dochodzeniowe, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 21 i 25 lat.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty przedstawione przez Prokuraturę Rejonową w Nysie. 21-latek odpowie za udział w pobiciu oraz naruszenie nietykalności cielesnej, a także za posiadanie środków odurzających. 25-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu. Oba czyny zakwalifikowano jako występki o charakterze chuligańskim. Prokurator na czas trwającego postępowania zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policyjnego, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zakazu stadionowego.

Wszelkie przejawy agresji i przemocy, szczególnie podczas wydarzeń sportowych, spotykają się ze stanowczą reakcją służb. Stadion to miejsce rywalizacji sportowej i wspólnego kibicowania, a nie agresji. Każde tego typu zachowanie będzie konsekwentnie ścigane, a sprawcy pociągani do odpowiedzialności karnej.

