Specjalistyczne radiowozy do transportu psów służbowych trafiły do opolskiej Policji Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Nowoczesne radiowozy przystosowane do transportu psów służbowych zasiliły flotę opolskiej Policji. Pojazdy, przekazane przez Komendant Wojewódzką Policji w Opolu nadinsp. Magdalenę Nguyen-Fudalę, zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie czworonożnych funkcjonariuszy oraz ich przewodników. To kolejny krok w unowocześnianiu policyjnego taboru – tylko w 2025 roku opolska Policja wzbogaciła się już o ponad 100 nowych radiowozów o wartości blisko 21 mln złotych.

20 marca na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu odbyło się uroczyste przekazanie dwóch nowych radiowozów przeznaczonych do transportu psów służbowych. Kluczyki do pojazdów przekazali Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz jej Zastępca insp. Remigiusz Sawicki. Nowe samochody odebrali Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu mł. insp. Wojciech Targosiński oraz Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Paweł Kołek.

Radiowozy marki Ford Transit Custom 2.0d zostały zakupione ze środków centralnych Komendy Głównej Policji. To kolejne pojazdy, które zasiliły flotę opolskiej Policji. Tylko w 2025 roku funkcjonariusze otrzymali już ponad 100 nowych samochodów. Jeden z przekazanych dziś pojazdów trafił do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, a drugi do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Będą one wykorzystywane przede wszystkim do transportu psów służbowych, wspierających policjantów w codziennej służbie.

Nowoczesne Fordy zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przewozie dwóch psów. Radiowozy wyposażono w policyjne sygnały uprzywilejowania, radiostację oraz specjalistyczne klatki do transportu zwierząt. Komfort służby zapewniają klimatyzacja, ogrzewanie i nawiewy, dostosowane zarówno do potrzeb przewodnika, jak i czworonożnych funkcjonariuszy. Dodatkowo pojazdy posiadają podklatkową szufladę na sprzęt oraz wysuwany podest, ułatwiający psom wejście do środka.

Zakup jednego tego typu radiowozu to koszt blisko 400 tysięcy złotych. Inwestycja ta znacząco wpływa na poprawę warunków służby oraz bezpieczeństwo transportu psów policyjnych, które każdego dnia wspierają działania funkcjonariuszy w całym regionie.