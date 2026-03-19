Tymczasowy areszt dla nietrzeźwego kierowcy, który doprowadził do wypadku Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj 40-letni kierujący fordem, który 16 marca zjechał z drogi i wjechał w drzewo, doprowadzając do wypadku drogowego został tymczasowo aresztowany. Badanie alkomatem pokazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie kierowcy. Podróżujący z nim pasażerowie zostali zabrani do szpitala, 37-latka ze stłuczeniami, a 5-latek w stanie zagrażającym życiu. 40-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego z następstwem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pod wpływem alkoholu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia

16 marca 2026 roku na drodze pomiędzy miejscowościami Kup a Murów w województwie opolskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 40-letniego kierującego fordem.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca jadąc w stanie nietrzeźwości zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył przodem pojazdu w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznała 37-letnia pasażerka oraz 5-letnie dziecko, które w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.

Policjanci przebadali stan trzeźwości 40-letniego kierującego. Badanie wskazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1a Kodeksu karnego (spowodowanie wypadku komunikacyjnego pod wpływem alkoholu), mężczyzna został zatrzymany, a następnie decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.

Za spowodowanie wypadku drogowego, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, będąc w stanie nietrzeźwości, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 2 do nawet 12 lat. Dodatkowo sąd może orzec wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i przepadek samochodu lub jego równowartości.